Помер Гаррі Грегг – колишній воротар "Манчестер Юнайтед", який пережив мюнхенську авіакатастрофу
Колишній воротар "Манчестер Юнайтед" та збірної Північної Ірландії Гаррі Грегг помер у віці 87 років. Він був одним з тих, хто вижили у мюнхенській авіакатастрофі 6 лютого 1958 року.
Гаррі Грегг помер у лікарні в оточенні сім'ї в силу свого віку, повідомляє BBC. Його смерть підтвердили і в "Манчестер Юнайтед".
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- Гаррі Грегг перейшов у "Манчестер Юнайтед" у 1957 році, побивши трансферний рекорд серед воротарів – 23,5 тисячі фунтів. Всього Грегг провів за МЮ 210 матчів в період з 1957-го по 1966-й рік.
- Відіграв 25 матчів за збірну Північної Ірландії. У 1958-му році він був визнаний кращим воротарем Чемпіонату світу, випередивши по голосах Льва Яшина.
- Він був одним з тих, хто вижив у мюнхенській авіакатастрофі 6 лютого 1958 року та допомагав рятувати інших пасажирів. Саме він врятував Боббі Чарльтона, Денніса Вайоллета та Джекі Бланчфлауера. Він також допоміг вибратися Вірі Лукич, вагітній дружині югославського дипломата, і її дочці, Весні, а також витяг з-під уламків важкотравмованого головного тренера "Юнайтед" Метта Басбі.
Мюнхенська катастрофа з гравцями "Манчестер Юнайтед"Трагедія сталася 6 лютого 1958 року. Тоді літак з гравцями "Манчестер Юнайтед", журналістами та вболівальниками повертався з матчу-відповіді Кубку європейських чемпіонів в Белграді, в якому МЮ зіграв проти "Црвени Звезди". Літак був змушений зупинитися на дозаправку в Мюнхені. Після цього пілоти тричі намагалися злетіти, і остання спроба закінчилася трагедією. Через сніжну кашу літак не набрав потрібної швидкості, протаранив огорожу в кінці злітної смуги та врізався крилом в будинок, що стояв неподалік. З 44 людей, що перебували на борту літака, 21 людина вижила і 23 загинуло: двадцять – миттєво, один – по дорозі в лікарню, ще двоє – протягом наступних кількох тижнів. Серед них – вісім гравців "Манчестер Юнайтед".
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