Помер Гаррі Грегг – колишній воротар "Манчестер Юнайтед", який пережив мюнхенську авіакатастрофу

Колишній воротар "Манчестер Юнайтед" та збірної Північної Ірландії Гаррі Грегг помер у віці 87 років. Він був одним з тих, хто вижили у мюнхенській авіакатастрофі 6 лютого 1958 року.

Гаррі Грегг помер у лікарні в оточенні сім'ї в силу свого віку, повідомляє BBC. Його смерть підтвердили і в "Манчестер Юнайтед".

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm — Manchester United (@ManUtd) February 17, 2020

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Гаррі Грегг перейшов у "Манчестер Юнайтед" у 1957 році, побивши трансферний рекорд серед воротарів – 23,5 тисячі фунтів. Всього Грегг провів за МЮ 210 матчів в період з 1957-го по 1966-й рік.

Відіграв 25 матчів за збірну Північної Ірландії. У 1958-му році він був визнаний кращим воротарем Чемпіонату світу, випередивши по голосах Льва Яшина.

Він був одним з тих, хто вижив у мюнхенській авіакатастрофі 6 лютого 1958 року та допомагав рятувати інших пасажирів. Саме він врятував Боббі Чарльтона, Денніса Вайоллета та Джекі Бланчфлауера. Він також допоміг вибратися Вірі Лукич, вагітній дружині югославського дипломата, і її дочці, Весні, а також витяг з-під уламків важкотравмованого головного тренера "Юнайтед" Метта Басбі.

Мюнхенська катастрофа з гравцями "Манчестер Юнайтед"Трагедія сталася 6 лютого 1958 року. Тоді літак з гравцями "Манчестер Юнайтед", журналістами та вболівальниками повертався з матчу-відповіді Кубку європейських чемпіонів в Белграді, в якому МЮ зіграв проти "Црвени Звезди". Літак був змушений зупинитися на дозаправку в Мюнхені. Після цього пілоти тричі намагалися злетіти, і остання спроба закінчилася трагедією. Через сніжну кашу літак не набрав потрібної швидкості, протаранив огорожу в кінці злітної смуги та врізався крилом в будинок, що стояв неподалік. З 44 людей, що перебували на борту літака, 21 людина вижила і 23 загинуло: двадцять – миттєво, один – по дорозі в лікарню, ще двоє – протягом наступних кількох тижнів. Серед них – вісім гравців "Манчестер Юнайтед".