Помер гоночний директор Формули-1 Чарлі Вайтінг

Гоночний директор Формули-1 Чарлі Вайтінг помер 14 березня у віці 66 років у Мельбурні. Причина смерті Вайтінга – легенева емболія.

Свої співчуття у зв’язку зі смертю директора Формули-1 вже висловили команди McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing та інші, повідомляє Міжнародна автомобільна федерація (FIA).

Читайте також: Відомий гонщик Формули-1 розповів, як алкоголь допомагав йому готуватися до змагань

Я знаю Чарлі Вайтінга багато років, він був великим гоночним директором, центральною і неповторною фігурою в Формулі-1, яка втілювала етику і дух цього фантастичного виду спорту. Формула-1 втратила вірного друга,

– заявив президент FIA Жан Тодт.

На посаді гоночного директора Вайтінг керував стартовим світлофором на треку і давав старт перегонів. Крім того, він був делегатом від FIA з безпеки і главою технічного департаменту Формули-1. До обов'язків Вайтінга входило керування логістикою на всіх Гран-прі, а також перевірка болідів у боксах.

Що відомо про Чарлі Вайтінга? В автоспорт він прийшов у середині 1970-их років. Разом зі старшим братом Ніком Чарлі допомагав готувати до перегонів автомобілі на трасі "Брендс-Хетч". Пізніше брати прийшли в команду Hesketh Racing, яка базувалася неподалік від траси "Сільверстоун". Після розпаду команди Вайтінг перейшов на роботу в Braham, власником якої був Берні Еклстоун, фактичним керівником Формули-1 до 2017 року.



У 1988 році Вайтінг став технічним делегатом FIA в Формулі-1, а з 1997-го – гоночним директором і делегатом з безпеки.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram