Помер хокеїст-рекордсмен за кількістю здобутих Кубків Стенлі

6 березеня, перестало битись серце відомого колишнього канадського хокеїста Анрі Рішара. Усю кар'єру хокеїст провів у клубі "Монреаль Канадієнс", а це понад 1000-у матчів.

Анрі Рішар є членом Зали слави хокею з 1979 року. Володар Кубка Стенлі. Молодший брат іншого зіркового гравця монреальської команди Моріса Рішара.

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Коротка біографія

Анрі Рішар народився 29 лютого 1936 року у Монреалі. Ігрову кар'єру хокеїст розпочав у 15 років, ще у 1951 році. Анрі Рішар жодного разу не покидав склад команди з Монреалю, а це понад 21 рік в одному клубі.

Загалом провів 1436 матчів у НХЛ, включаючи 180 ігор плей-офф Кубка Стенлі. Найбільш результативний сезон Анрі Рішар провів у сезоні 1953/54, зігравши 54 гри та закинув 56 шайб у ворота суперників.

Загалом за усю спортивну кар'єру Анрі Рішар відзначився 358 результативними кидками.

Досягнення

Дев'ять разів хокеїст взяв участь у матчах усіх зірок НХЛ.

У 1958 році виступив у матчі першої збірної всіх зірок НХЛ. У матчі другої збірної всіх зірок зіграв тричі.

Отримав приз Білла Мастертона (1974).

Анрі Рішар є володарем одинадцяти Кубків Стенлі.

Входить до числа 100 найкращих хокеїстів НХЛ за версією престижного журналу The Hockey News під 30-м номером.

Що таке приз Білла Мастертона? Це щорічна нагорода Національної хокейної ліги, яка присуджується гравцю за відданість хокею. Приз названо на честь Білла Мастертона, єдиного гравця в історії НХЛ, який помер внаслідок прямої травми, отриманої під час гри. Його часто присуджують гравцеві, який відновив хокейну кар'єру.

Кубок Стенлі – престижний турнір у хокеї, який розігрується щороку між командами Національної хокейної ліги за системою з вибуванням. Перший розіграш кубку відбувся в 1893 році.