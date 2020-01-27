Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

В США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. Він розбився на гелікоптері. Пропонуємо вам пригадати історію життя "Чорної Мамби", та чому він легендарна постать в НБА.

Біографія Кобі Браянта

Кобі Браянт народився 23 серпня 1978 року у Філадельфії. Його батько був баскетболістом Джо Браянтом, а мама Памела Кокс – сестрою ще одного баскетболіста Чаббі Кокса.

Коли Кобі було шість років, родина переїхала до Італії, де виступав його батько. Тож юний баскетболіст (а баскетболом він почав займатися з трьох років) вже з дитинства володів італійською мовою. А також іспанською. Там же він захопився і футболом, тому коли б не став баскетболістом, то спробував свої сили у футболі. Його улюбленим клубом був "Мілан".

Загинув Кобі Браянт внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року.

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Виступи в НБА: вся кар'єра – один клуб

У 1996 році Кобі Браянт виставив свою кандидатуру на драфт НБА. При цьому він вирішив не вступати в університет, а зробити це одразу після школи.

Там він був обраний під 13-им номером командою "Шарлотт Хорнетс". Однак за домовленість з "Лос-Анджелес Лейкерс" був одразу обміняний в цей клуб. І саме за "озерян" Кобі провів усю кар'єру.

Рекорди та досягнення

Під час виступів за "Лейкерс" Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА – у 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Його 18 разів викликали на матч всіх зірок НБА. У 2008 році він став найкращим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату. А вже в наступному сезоні його обрали MVP фіналу НБА. У 2020 році Кобі Браянт знову був названий MVP фінальної серії. В ці два роки "Лейкерс" ставали чемпіонами завдяки його грі.

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Ще одну нагороду, яку Кобі здобув у 2008 році, стали золоті медалі Олімпіади в Пекіні. У 2012 році на Олімпійських іграх в Лондоні Браянт у складі збірної США повторив це досягнення.

У віці 34 років 104 днів, Браянт став наймолодшим гравцем в історії ліги, який подолав рубіж в 30 тисяч очок. На рахунку Кобі 32310 очок. До 26 січня 2020 року це був третій показник у НБА. В цей день це досягнення перевершив Леброн Джеймс. А на самих кросівках Джеймса писало "Мамба назавжди".

22 грудня 2006 року Браянт набрав 81 очко (55 у другій половині за 24 хвилини) в матчі проти "Торонто". Це другий показник в НБА – після Вілта Чемберлена, в якого 100 набраних очок за один матч.

В останній грі в кар'єрі проти "Юти" 14 квітня 2016 року Браянт набрав 60 очок. Він став найстаршим гравцем, якому підкорилася ця позначка. Також Кобі став першим в історії ліги, кому вдалося набрати стільки очок в прощальному матчі.

Прізвисько "Чорна мамба"

У 2005 році Кобі Браянт сам придумав собі прізвисько. Себе він вирішив назвати "Чорна мамба". Невдовзі воно було закріплено за ним.

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Журналістам з ESPN він пояснив це так: "Мамба може нанести цілий ряд послідовних укусів з точністю до 99%. І це та продуктивність, яку я хочу досягти як баскетболіст".

У 2014-му Кобі зізнався одному з інтерв'ю, що натхнення змінити нікнейм він отримав, переглядаючи фільм "Вбити Білла-2", в якому детально розповідалося про змію чорна мамба. "Я був вражений цією твариною, тому додатково знайшов інформацію і прочитав про неї".

Виступав під двома номерами

Після сезону 2005/06 Браянт змінив свій номер в "Лейкерс" з 8-го на 24-й, пояснивши це тим, що спочатку хотів виступати під 24-м або 33-м номером (під цими номерами Кобі грав у вищій школі), але коли він прийшов в "Лейкерс", 24-й був зайнятий, а 33-й був навічно виведений з обігу в честь прославленого Каріма Абдул-Джаббара.

У грудні 2017 року "Лейкерс" вивели з обігу обидва – 8-й та 24-й. Браянт став 10-м гравцем в історії "Лейкерс", чий номер був виведений з обігу, і першим, в честь якого вивели відразу два номери.

Важкий характер

Однак поза тим, грати з Кобі Браянтом було доволі важко. Після приходу в команду він конфліктував з тодішнім лідером "Лейкерс" Шакілом О'Нілом. Закінчилося все тим, що О'Ніла згодом поміняли в "Маямі".

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Конфлікти він мав і з українцем Станіславом Медведенком.

"Не всі витримують випробування славою. Іноді самолюбство зірок доходить до критичної позначки. Так на певному етапі було і з Браянтом. Він на якомусь відрізку часу втратив свої життєві орієнтири. Кобі намагався зневажливо поводитися зі мною. Я з цим і не думав миритися. В результаті у нас із ним і виникали розбіжності. Але до бійок справа не дійшла. А потім, як це часто буває, ми з ним навіть подружилися", – зізнавався Медведенко.

"Ці нездари нічого для мене не роблять!". Такі слова приписують Кобі Браянту, які він сказав генеральному менеджеру клубу Мітчу Капчаку в присутності усієї команди.

Особисте життя

18 квітня 2001 року одружився з 19-річною танцівницею мексиканського походження Ванессою Лейн. Ні батьки Брайанта, які були проти весілля, ні його сестри, ні партнери по команді на церемонії не були присутні.

В них народилося четверо доньок. Наталія Даймент (англ. Natalia Diamante) народилася 19 січня 2003 року. Друга дочка Джіанна Марія-Оноре (англ. Gianna Maria-Onore) народилася 1 травня 2006 року. Третя дочка Бянка Белла (англ. Bianka Bella) народилася 5 грудня 2016 року. Четверта дочка Капрі Кобі (Capri Kobe) народилася 20 червня 2019 року.

Історія зі зґвалтуванням

У 2003 році Кобе Браянта звинуватили у зґвалтуванні. Інцидент трапився 30 червня у містечку Ігл Каунті, що у штаті Колорадо. Звинувачення висунула 19-річна покоївка готелю Кателін Фабер, де зупинився баскетболіст. Додатковою особливістю було те, що у цьому штаті одні з найсуворіших покарань для гвалтівників. У тому числі довічне ув’язнення. Браянту загрожувало 20 років в'язниці.

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Проте сторони досягли мирної угоди. Дівчина відмовилася брати участь в публічному судовому процесі. Залишався цивільний позов, в якому потерпіла вимагала від Браянта відшкодувати моральну шкоду за "завданий біль і зіпсовану репутацію".

Володар "Оскара"

У 2018 році отримав премію "Оскар" у номінації "Кращий анімаційний короткометражний фільм" за стрічку "Дорогий баскетбол".

Однак тоді ж йому знову нагадали історію зі зґвалтуванням. Через розголос навколо справи продюсера Гарві Вайнштейна та поширення історій #MeToo, активісти вимагали забрати у нього нагороду. Але її таки залишили йому.

Загибель

Загинув Кобі Браянт внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року. На борту, окрім нього, був ще пілот та троє пасажирів. Серед них і його донька Джіанна.