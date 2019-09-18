Помер колишній футболіст збірної Нідерландів та "Рейнджерс" Фернандо Ріксен

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Помер Фернандо Ріксен – екс-футболіст Нідерландів та Рейнджерс
Фернандо Ріксен / thescottishsun.co.uk

Колишній футболіст російського "Зеніту", шотландського "Рейнджерс" і збірної Нідерландів Фернандо Ріксен пішов з життя у віці 43 років.

Про смерть футболіста у своєму твіттері повідомив шотландський "Рейнджерс" та російський "Зеніт". Ексфутболіст з 2013 року страждав на бічний аміотрофічний склероз. Останнім часом він перебував у хоспісі в Шотландії.

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У 2013 році він зробив зізнання, яке шокувало Нідерланди. В ефірі шоу "Світ продовжує рухатися" біограф Вінсент де Вріс, який сидів за спиною Ріксена, розповів, що у Фернандо бічний аміотрофічний склероз. Самому хавбеку, на обличчі якого були сльози, не вдавалося це вимовити. Це відбулося, коли представляли автобіографію спортсмена.

Захворювання відноситься до числа рідкісних. З усього світу число людей, які страждають від нього, оцінюються в діапазоні від 0,86 до 2,5 на 100 тисяч осіб на рік. Зазвичай після виявлення хвороби людина живе від трьох до п'яти років. Ріксен вже протримався довше. За цей час він став символом боротьби перед неминучим результатом. У місті Сіттард, де Ріксен починав кар'єру, був встановлений пам'ятник на його честь.

У червні футболіст записав звернення за допомогою пристрою генерації мови, в якому повідомив, що зробить евтаназію.

Фернандо Ріксен за свою футбольну кар'єру виступав за "Фортуну" Сіттард, АЗ, "Рейнджерс", "Зеніт", "Мінор", збірну Нідерландів. Футболіст двічі ставав чемпіоном Шотландії, двічі вигравав Кубок Шотландії, тричі Кубок шотландської ліги, чемпіон Росії 2007 року, володар Суперкубка Росії, чемпіон Кубка УЄФА 2008 та Суперкубка УЄФА.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Втрати
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