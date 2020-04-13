Помер легендарний голкіпер "Челсі" Пітер Бонетті, який провів за клуб 729 матчів
Легендарний голкіпер клубу Пітер Бонетті пішов з життя у віці 78 років після тривалої хвороби.
Причина смерті – тривала хвороба. Про це повідомило "Челсі" на своєму офіційному сайті.
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Бонетті грав за "Челсі" протягом 19 років. У складі "синіх" голкіпер вигравав Кубок англійської ліги, Кубок Англії і Кубок кубків у 1971 році.
Всього на рахунку Бонетті 729 матчів у складі "Челсі", за цим показником він поступається тільки іншій легенді лондонського клубу, Рону Харрісу.
Крім "Челсі", легендарний воротар виступав за "Сент-Луїс Старс", "Данді Юнайтед" і "Вокінг".
Також Бонетті зіграв 7 матчів за збірну Англії. У 1966 році він став чемпіоном світу в складі "трьох левів" (на турнірі не грав).
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