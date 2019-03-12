Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо

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Помер Коутіньо
Помер Коутіньо / InfoSport

Колишній нападник бразильського "Сантоса" і збірної Бразилії з футболу Коутіньо помер у віці 75 років.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильского клубу.

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За словами лікаря Мілтона Маттозіньо, причиною смерті став гострий інфаркт міокарда, викликаний цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією. Через цукровий діабет у Коутіньо були ампутовані три пальці лівої ноги. У січні він був госпіталізований з пневмонією.

"Ми втратили одного зі своїх найбільших наставників. Ніколи не забудемо Коутіньо, його перемоги і голи", – говориться в повідомленні "Сантоса" у Twitter.

Коутіньйо дебютував за "Сантос" у віці 14 років в 1958 році. Він захищав кольори команди до 1967-го, а потім ще в 1969-му і 1970-му.

Нападник є третім найкращим бомбардиром в історії клубу – 368 м'ячів у 457 матчах. Більше тільки у Пепе (403 голи) і Пеле (1091).

Протягом кар'єри Коутіньо виграв 31 командний трофей, серед яких не тільки чемпіонат світу, але і 2 перемоги в Копа Лібертадорес.

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Теги: Футбол Спорт Бразилія
Джерело: 24 Канал
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