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Помер легендарний пілот Формули-1

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Стірлінг Мосс / formula1.com

Колишній пілот "Формули-1" сер Стірлінг Мосс помер у віці 90 років. Легендарний британський гонщик помер після тривалої боротьби з хворобою.

У грудні 2018 року Мосс відмовився від публічного життя. Він провів 134 дні в лікарні після перенесеної інфекції грудної клітки під час відпустки в Сінгапурі в грудні 2016 року.

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Коротка біографія Мосса

Британець вважається одним з найбільших гонщиків Формули-1 всіх часів, хоча він і не виграв чемпіонат світу. Мосс є чотириразовим віцечемпіоном Формули-1 і переможцем гонки "24 години Ле-Мана".

За кар'єру Мосс провів 529 гонок, здобувши перемогу в 212. У Формулі-1 Мосс виступив у 66 гран-прі, вигравши 16 з них.

У 1958 році Мосс програв титул у Формулі-1 земляку Майку Хоторну. Хоторна мали дискваліфікувати на гран Прі Португалії, однак Мосс став на його захист.

Мосс – перший британський гонщик, який виграв домашній гран-прі у 1955 році в Ейнтрі.

Мосс був змушений завершити кар'єру у 1962 році після того, як потрапив в аварію в Гудвуді. У результаті аварії пілот провів місяць в комі і був частково паралізований протягом пів року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Втрати Спорт Формула-1
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