Помер легендарний півзахисник "Атлетіко" Мігель Джонс: причина смерті
Один із найкращих колишніх півзахисників мадридського "Атлетіко" Мігель Джонс помер у 81-річному віці. У футболіста був рак, а також нещодавно у нього виявили коронавірус.
Сумну звістку повідомив офіційний сайт мадридського "Атлетіко".
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Як повідомляє відоме видання Marca, у колишнього футболіста діагностували рак, після чого він також заразився коронавірусом, що погіршило його стан здоров’я, а через декілька днів і забрало життя ветерана.
- Мігель дебютував за "мадридців" у 1959 році у матчі проти "Гранади". Він був швидким та універсальним футболістом. Гравець міг зіграти на позиції півзахисника, вінгера та навіть центрального захисника.
- Мігель провів у складі "Атлетіко" 129 матчів та відзначився 50 голами.
- У складі "матрацників" Мігель Джонс виграв чемпіонат Іспанії (1966 рік).
- Тричі ставав володарем кубка Іспанії (1960, 1961, 1965), а також Кубок володарів кубків (1962).
- Виступав за "Індаучу", "Баракальдо" та "Осасуну".
Додамо, що це вже третя втрата у футбольному клубі за час карантину у світі.
- Помер легендарний тренер Радомір Антіч, який очолював "Атлетіко".
- Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус.
- Також загадково помер 14-річний талановитий футболіст іспанського "Атлетіко" Крістіан Мінчол.
Станом на ранок, 9 квітня, у Іспанії зафіксовано 148 тисяч випадків захворювань на коронавірус, із них понад 14 тисяч осіб померли та понад 48 тисяч одужали.
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