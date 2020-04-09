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Помер легендарний півзахисник "Атлетіко" Мігель Джонс: причина смерті

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Мігель Джонc / twitter.com/atleti

Один із найкращих колишніх півзахисників мадридського "Атлетіко" Мігель Джонс помер у 81-річному віці. У футболіста був рак, а також нещодавно у нього виявили коронавірус.

Сумну звістку повідомив офіційний сайт мадридського "Атлетіко".

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Як повідомляє відоме видання Marca, у колишнього футболіста діагностували рак, після чого він також заразився коронавірусом, що погіршило його стан здоров’я, а через декілька днів і забрало життя ветерана.

  • Мігель дебютував за "мадридців" у 1959 році у матчі проти "Гранади". Він був швидким та універсальним футболістом. Гравець міг зіграти на позиції півзахисника, вінгера та навіть центрального захисника.
  • Мігель провів у складі "Атлетіко" 129 матчів та відзначився 50 голами.
  • У складі "матрацників" Мігель Джонс виграв чемпіонат Іспанії (1966 рік).
  • Тричі ставав володарем кубка Іспанії (1960, 1961, 1965), а також Кубок володарів кубків (1962).
  • Виступав за "Індаучу", "Баракальдо" та "Осасуну".

Додамо, що це вже третя втрата у футбольному клубі за час карантину у світі.

  • Помер легендарний тренер Радомір Антіч, який очолював "Атлетіко".
  • Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус.
  • Також загадково помер 14-річний талановитий футболіст іспанського "Атлетіко" Крістіан Мінчол.

Станом на ранок, 9 квітня, у Іспанії зафіксовано 148 тисяч випадків захворювань на коронавірус, із них понад 14 тисяч осіб померли та понад 48 тисяч одужали.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Втрати Атлетіко
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