Помер легендарний півзахисник "Атлетіко" Мігель Джонс: причина смерті

Один із найкращих колишніх півзахисників мадридського "Атлетіко" Мігель Джонс помер у 81-річному віці. У футболіста був рак, а також нещодавно у нього виявили коронавірус.

Сумну звістку повідомив офіційний сайт мадридського "Атлетіко".

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Як повідомляє відоме видання Marca, у колишнього футболіста діагностували рак, після чого він також заразився коронавірусом, що погіршило його стан здоров’я, а через декілька днів і забрало життя ветерана.

[] Miguel Jones, un delantero 'todocampista' por sus cualidades técnicas y físicas:



Temporadas:

️ Partidos:

Títulos: Liga, Copas y Recopa



Siempre te recordaremos, Miguel.



Descanse en paz.



https://t.co/ik6suN4Wpo pic.twitter.com/nxeCQ7s880 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2020

Мігель дебютував за "мадридців" у 1959 році у матчі проти "Гранади". Він був швидким та універсальним футболістом. Гравець міг зіграти на позиції півзахисника, вінгера та навіть центрального захисника.

Мігель провів у складі "Атлетіко" 129 матчів та відзначився 50 голами.

У складі "матрацників" Мігель Джонс виграв чемпіонат Іспанії (1966 рік).

Тричі ставав володарем кубка Іспанії (1960, 1961, 1965), а також Кубок володарів кубків (1962).

Виступав за "Індаучу", "Баракальдо" та "Осасуну".

Додамо, що це вже третя втрата у футбольному клубі за час карантину у світі.

Помер легендарний тренер Радомір Антіч, який очолював "Атлетіко".

Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус.

Також загадково помер 14-річний талановитий футболіст іспанського "Атлетіко" Крістіан Мінчол.

Станом на ранок, 9 квітня, у Іспанії зафіксовано 148 тисяч випадків захворювань на коронавірус, із них понад 14 тисяч осіб померли та понад 48 тисяч одужали.

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