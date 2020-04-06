Помер легендарний тренер Радомір Антіч, який очолював "Барселону", "Реал" та "Атлетіко"

Колишній тренер іспанських "Реала", "Атлетіко" і "Барселони" Радомір Антіч помер у віці 71 року.

Знаменитий серб помер у Мадриді після тривалої боротьби з важкою хворобою, повідомляє Marca.

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Більшу частину своєї кар'єри Антич провів в белградському "Партизані", з яким виграв чемпіонат Югославії в 1976 році. Через два роки був уже чемпіоном Туреччини разом з "Фенербахче". Потім два сезони відіграв у "Сарагосі" і перейшов в англійський "Лутон". У травні 1983 роки за чотири хвилини до кінця матчу з "Манчестер Сіті" Радомір забив гол, який врятував "Лутон" від вильоту з вищого дивізіону.

Антіч – єдиний в історії тренер, в різний час очолював мадридські "Реал" і "Атлетіко", а також "Барселону". З "Атлетіко" в 1996 році Антіч зробив "золотий дубль", вигравши чемпіонат і кубок Іспанії.

Виводив збірну Сербії на чемпіонат світу 2010 року, де команді не вдалося вийти з групи. До речі, при Антічі дебютував за національну команду відомий українському вболівальнику Мілан Обрадович. Захисник вісім років провів в Україні, де в основному виступав за харківський "Металіст" і зіграв трохи більше десятка матчів за київський "Арсенал".

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

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