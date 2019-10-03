Помер призер Олімпіади-2002 Вольфганг Пернер, він закінчив кар'єру через допінг

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Помер Вольфганг Пернер – деталі смерті призера Олімпіади 2002
Вольфганг Пернер помер

Колишній австралійський біатлоніст Вольфганг Пернер помер у віці 52 років. На Олімпійських іграх 2002 року він здобув бронзову медаль.

Пернер фінішував третім у 10-кілометровому спринті на Олімпійських іграх 2002 в американському Солт-Лейк-Сііті. Це була перша медаль для Австрії у біатлоні. на Олімпіадах. Через чотири роки на змаганнях у Турині Пернер став четвертим у спринті. Однак тоді під час обшуку в нього виявили заборонені препарати. Його і інших членів збірної Австрії дискваліфікували.

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Після цього Пернер признався у використанні допінгу. Через це його умовно дискваліфікували на 18 місяців арешту, а також штрафу на 23 тисячі євро. Пернер же одразу закінчив кар'єру.

Помер Пернер 1 жовтня після тривалої хвороби. Йому було 52 роки. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Втрати
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