Помер російський боксер Максим Дадашев, який був терміново госпіталізований прямо з рингу

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся в ніч на 20 липня.

Нагадаємо, в 11-у раунді в бою між пуерториканцем Сабріелем Матіасом та Максимом Дадашевим за звання обов'язкового претендента на пояс IBF в суперлегкій вазі, росіянин пропустив потужний удар зліва, але з труднощами встояв на ногах. Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Дадашев намагався покинути ринг за допомогою декількох членів команди. Потім боксера почало рвати й парамедики на ношах доставили його у "швидку".

Дивіться відео останнього бою Максима Дадашева, в якій він отримав важкі травми

У машині Дадашев знепритомнів, а вже в лікарні лікарі виявили у нього набряк мозку й прийняли рішення проводити операцію. Йому зробили трепанацію черепа. Однак боксер і надалі перебував у критичному стані.

У вівторок, 23 липня, Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Біографія Максима Дадашева

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.