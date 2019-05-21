Помер триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда

Колишній австрійський автогонщик і триразовий чемпіон світу в класі авто "Формула-1" Нікі Лауда помер на 71-му році життя.

Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на заяву рідних гонщика. Зазначається, що Лауда помер 20 травня у колі своєї родини.

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З глибоким сумом ми оголошуємо, що наш улюблений Нікі мирно заснув у понеділок, 20 травня 2019 року, перебуваючи в оточенні рідних. Його унікальні досягнення в спорті не залишаться забутими. Його невтомний інтерес до роботи, його прямолінійність і мужність будуть служити зразком для наслідування і стандартом для всіх нас. Далеко від публіки він був люблячим і турботливим чоловіком, батьком і дідусем, ми дуже будемо сумувати за ним,

– йдеться у повідомленні рідних автогонщика.

У липні 2018 року Лауду госпіталізували у віденську клініку з підозрою на грип, внаслідок чого він пропустив етапи Гран-прі "Формули-1" у Німеччині та Угорщині. Спочатку захворювання переросло у важку пневмонію, потім медикам стало очевидно, що легені гонщика пошкоджені і не можуть більше нормально функціонувати. На початку серпня того ж року колишній спортсмен переніс успішну операцію із трансплантації легень.



Нікі Лауда на подіумі після перемоги 1984 року

Що відомо про Нікі Лауду?Він тричі ставав чемпіоном "Формули-1". У 1976 році на трасі Нюрбургринг у Німеччині він потрапив в автокатастрофу і отримав численні опіки і пошкодження внутрішніх органів. Через вогонь гонщик втратив частину правого вуха, волосся і повіки. Після цього він переніс пластичну операцію і пересадку нирки. Це не завадило йому стати чемпіоном ще два рази – у 1977 і в 1984 роках.



Останні кілька років Лауда займався бізнесом, в тому числі авіаперевезеннями. З вересня 2012 року він був головою наглядової ради команди "Формули-1" Mercedes AMG.