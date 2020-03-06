Помер український шахіст Станіслав Богданович: що про нього відомо

5 березня український гросмейстер Станіслав Богданович і його дівчина Олександра Вернигора (теж шахістка) знайдені мертвими в Москві. За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ.

Молодих людей без ознак життя увечері 5 березня знайшов батько дівчини, коли повернувся додому. Правдивої інформації про причини смерті Богдановича та Вернигори немає. Відомо, що поруч із тілами лежали кульки з закисом азоту.

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Станіслав Богданович коротка біографія

Станіслав Богданович – досить відомий український шахіст. Найяскравіший талант Богданович продемонстрував в дуже юному віці. Зокрема, в 12 років взяв участь в рапід-меморіалі Юхима Геллера (Одеса-2005) де зіграв внічию з Віктором Корчним, обіграв гросмейстерів Михайла Голубєва і Миколу Легкого.



Станіслав Богданович у дитинстві / Фото: chess-news.ru

Колега і земляк Михайло Голубєв навіть називав Богдановича "можливо, найталановитішим за всю історію Одеси". У 2015 році займав восьму сходинку в світовому рейтингу-списку з бліцу.

Головні здобутки Станіслава Богдановича

Багаторазовий чемпіон України з прискорених шахових дисциплін.

Срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років.

Чемпіон України серед юнаків до 18 років.

Чемпіон Одеси (2010).

Триразовий чемпіон Одеської області, в тому числі –переможець двох суперфіналів відкритого чемпіонату області, турнірів з гросмейстерською нормою (2018, 2019).

Переможець багатьох міжнародних турнірів.

Скандал навколо Богдановича і його гри за Росію

2 березня стало відомо, що український шахіст Богданович в інтернет-матчі "Україна – Росія" зіграв на боці росіян.

Коли навколо цього розгорнувся скандал у мережі, Богданович у фейсбуці виправдався: "Мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу".

У тому ж пості шахіст написав: "Пропоную кожному українцеві й кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коменти "обнімашки" на знак нашої вічної дружби та братерства".

Після скандалу Станіслав Богданович потрапив до "Чистилища" бази "Миротворця". Як вказано в причинах, Богданович є учасником пропагандистських антиукраїнських акцій Росії, займається маніпулюванням суспільно значущою інформацією та заперечує факти російської агресії.

Детальніше Український шахіст виступив за збірну Росії в матчі проти України та цинічно цим похизувався

Дівчина Богдановича

Олександра Вернигора – студентка МДУ родом з Одеської області, шахістка. Їй було 18 років.



Станіслав Богданович та Олександра Вернигора / Фото: Facebook

Зовсім нещодавно Вернигора виставила це фото в Facebook з Богдановичем і написала:

Поки більшість знайомих готуються до Різдва, ми святкуємо більш особисту подію. Рівно рік ми разом з Крижаним Вірмом. І я про це не пошкодувала, хоч мені попередньо писали під одним постом: "Ось і потрапила чергова жертва в капкан". Також я вже рік живу в Москві і, на щастя, одне іншому не завадило.



Я сподіваюся, що і в наступному році буду мати можливість написати такий пост. Ну що ж, вітаю, дорогий Крижаний Вірм!

Пограбування Богдановича

Однак в новинні зведення Богданович не завжди потрапляв завдяки шаховим успіхам. Влітку минулого року Богдановича пограбували під час турніру – з його одеської квартири винесли 25 тисяч доларів.