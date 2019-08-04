Помер відомий екс-тренер "Хіміка" та "Одеси" Валентин Воронін

На 73-му році пішов з життя відомий білоруський тренер Валентин Петрович Воронін. Причини смерті іноземного спеціаліста наразі не розкриваються.

Про смерть Валентина Вороніна на офіційному сайті повідомила Федерація баскетболу України (ФБУ).

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Тривалий час фахівець працював в Україні. Був асистентом в одеській команді "Біпа-Мода". Також білорус очолював МБК "Одеса", "Возко", "Львівську Політехніку", "Хімік", "Політехніку Галичину".

Здобував зі своїми командами титул чемпіона України 1999 та 2002 років (МБК "Одеса"). Під керівництвом Вороніна "Політехніка-Галичина" провела декілька найбільш вдалих у своїй історії сезонів. У 2008 році львівська команда посіла четверте місце в Суперлізі.

Воронін переміг на чемпіонаті Європи 1994 року в дивізіоні А зі збірною Білорусі U-22.

Коротка біографія Валентина Вороніна

Валентин Воронін народився 26 січня 1947 року в Ставропольському краї (Росія) в родині військовослужбовців. Після його народження сім'я переїхала в Підмосков'я, де він закінчив школу. З 1965 року – студент Московського інституту фізкультури, з 1968 – служив у Радянській Армії (ЦСКА).

Пізніше почав виступати за баскетбольний клуб першої ліги підмосковний "Спартак" (нинішній БК "Хімки"). У 1973 році виступав за "Алмаз" (Москва), 1973-1975 роки – "Локомотив" (Мінеральні Води), 1976-1980 роки – "Сож" (Гомель, Білорусь).

З 1986 почав тренерську кар'єру. Під його керівництвом саратовський "Автодор" ставав срібним і тричі бронзовим призером російського чемпіонату. Майстер спорту СРСР (1973), заслужений тренер Білорусі (1994).