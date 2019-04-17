Помер відомий український дзюдоїст Олег Зінченко

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Олег Зінченко
Олег Зінченко

У віці 56 років пішов з життя український дзюдоїст Олег Зінченко. Він помер вранці 17 квітня в лікарні міста Запоріжжя.

В останні роки життя Зінченко хворів на цукровий діабет через що йому ампутували частину лівої ноги. У зв'язку з цим у нього також були проблеми з нирками, повідомляє SportArena.

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Зінченко був одним з найсильніших дзюдоїстів України 80-х років. Під час своєї кар'єри, яка почалася в 1971 році, дзюдоїст удостоївся звань Майстра спорту СРСР міжнародного класу і Майстра спорту України міжнародного класу з самбо.

Зінченко ставав чемпіоном Європи з самбо, срібним призером чемпіонатів Європи, світу і Кубка світу з самбо. Перемагав на Паризькому міжнародному турнірі з дзюдо у 1988 році.

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Теги: Спорт Дзюдо Новини Спорту
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