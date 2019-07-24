Не стало відомого українського тренера з боксу Анатолія Коваленка

У вівторок, 23 липня, помер легендарний український тренер з боксу Анатолій Коваленко. Іменитий наставник помер на 83-му році життя.

Про смерть Анатолія Коваленка повідомив президент Національної ліги профі-боксу України Михайло Зав'ялов.

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Про деталі смерті відомого українського тренера наразі нічого не відомо.

Біографія Анатолія Коваленка

Радянський й український тренер з боксу, найбільшу популярність здобув у 1970-ті роки, коли його учні завойовували медалі на найбільших міжнародних турнірах. Заслужений тренер СРСР, почесний працівник фізичної культури спорту України.

Анатолій Коваленко народився 28 квітня 1937 року в селі Павлівка, Донецька область. Трудову діяльність розпочав в 1953 році – працював слюсарем на канатному заводі міста Харцизька, був електрослюсарем на шахті імені В. І. Леніна, навчався у технікумі, пізніше працював у гірничорятувальній службі.

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Одночасно з цим активно займався боксом, заслужив звання майстра спорту, але будь-яких істотних досягнень не добився, тому у 1968 році вирішив спробувати себе на тренерській роботі.

У 1971 році отримав посаду старшого тренера донецького спортивного клубу "Динамо", де приступив до пошуку й підготовці молодих талантів. Перший серйозний успіх прийшов до нього на VI спартакіаді України, коли два його учні завоювали золоті медалі, двоє стали срібними призерами, а один – бронзовим.



Анатолій Коваленко. Фото: ФБУ

До числа найбільш відомих учнів Коваленко відносять чемпіона Європи, чотириразового чемпіона СРСР Олександра Ткаченка, срібного призера літніх Олімпійських ігор в Москві Віктора Мірошниченка, чемпіон СРСР Віктора Іванова, чемпіон світу серед юніорів, чемпіона СРСР Дмитра Єлісєєва.

У цілому він підготував двадцять майстрів спорту, в тому числі чотирьох майстрів спорту міжнародного класу та двох заслужених майстрів спорту. Починаючи з 1990 року Анатолій Коваленко тренував бійців в донецькому клубі професійного боксу "Гонг". У 1991 році був відзначений почесного звання "Заслужений тренер СРСР".

З 1998 року працював головним тренером у "Спортивному клубі Єлісєєва". У 2012 році Анатолій Олександрович закінчив написання своєї бібліографічної книги "Стратегія пошуку", в якій розповів про те, як прийшов у бокс і як виховав своїх чемпіонів.