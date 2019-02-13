Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"

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Помер Віталій Хмельницький
Помер Віталій Хмельницький / ФК "Динамо"

13 лютого, на 76-му році життя, помер легендарний форвард київського “Динамо”, донецького "Шахтаря" та збірної СРСР Віталій Хмельницький.

Віталій Хмельницький народився 12 липня 1943 року в селі Тимошівка Запорізької області. Починав професійну кар'єру в ждановській "Азовсталі" у 1962 році. Цього ж року перебрався в донецький "Шахтар". Протягом двох сезонів за "гірників" Хмельницький зіграв 73 матчі, в яких забив вісім м'ячів.

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У 1964 році український форвард став гравцем київського "Динамо". За столичний клуб Хмельницький провів 217 матчів, в яких 54 рази засмучував воротарів суперника. За цей час він чотири рази ставав чемпіоном СРСР та двічі – володарем Кубка СРСР.

За збірну СРСР в 1965–1971 роках зіграв 20 матчів, забив 7 голів. Учасник чемпіонату світу 1970.

До останнього часу Віталій Григорович працював у футбольній школі київського "Динамо", дитячим тренером, а також у відділі селекції.

 

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Теги: Спорт Футбол Втрати Динамо
Джерело: 24 Канал
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