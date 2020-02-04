Помер володар рекорду України з легкої атлетики

У вівторок, 4 лютого у 55-річному віці пішов з життя видатний український легкоатлет, рекордсмен України з потрійного стрибка Володимир Іноземцев.

Володимир Іноземцев за свою кар’єру здобув чимало яскравих перемог, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

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Але найвидатніша з них відбулася 20 червня 1990 року у Братиславі. Тоді на змаганнях з потрійного стрибка він показав результат 17 м 90 см, який вже майже 30 років ніхто з вітчизняних атлетів не може перевершити.

Під час кар’єри Володимир Іноземцев впредставляв Луганськ.

Зауважимо, що світовий рекорд у потрійному стрибку належить Джонатанові Едвардсу із Великобританії і рівняється 18,16 метра.