Померла відома українська боксерка Юлія Лясота

У Хмельницькому у віці 28 років померла українська боксерка Юлія Лясота. Дівчина померла в реанімації міської лікарні.

Юлія Лясота була майстром спорту України з боксу, членом Національної збірної України, призеркою багатьох європейських та світових змагань. До приходу в бокс виступала на професійному рівні за гандбольний клуб "Хмельничанка".

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Юлія Лясота померла о 6:30 24 квітня в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні. За повідомленням видання "Є", напередодні Юлію Лясоту прооперували. Під час змагань у Польщі їй стало погано. По приїзду в Україну їй поставили діагноз "Тромбоз судин печінки, синдром Бадда-Кіарі" і зробили операцію. Ще у вівторок, 23 квітня, вона була ще в критичному стані, але згодом у стабільно важкому. Що стало причиною раптової недуги, невідомо.

У Юлії залишився 11-річний син та мати. 8 квітня 2019 року у війні на сході України загинув її батько.