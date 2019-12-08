Помічник Михайличенка в "Динамо" обматюкав уболівальника і показав середній палець

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Олексій Михайличенко та Вадим Євтушенко / ФК "Динамо"

У матчі 17 туру чемпіонату України між київським "Динамо" і луганською "Зорею" стався скандальний епізод за участю тренера киян Вадима Євтушенка.

За інформацією "Чемпіона", помічник Олексія Михайличенка нецензурно вилаявся на одного з уболівальників.

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Коли Євтушенко підвівся зі свого місця, щоб підійти до резервного судді, фанат крикнув: "Вадік сядь, спеціалісти мля".

Вадим Євтушенко не змовчав і відповів досить жорстко: "Іди на х##, б####". Показавши ще й середній палець.

Спорт 24 писав, що "Динамо" на НСК "Олімпійський" поступилося "Зорі" (1:2) в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі "Динамо" 15 грудня на виїзді зіграє проти "Десни". 12 грудня кияни вдома приймуть "Лугано" в матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи. "Зоря" 14 грудня зустрінеться з лідером УПЛ "Шахтарем".

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Зоря Новини Спорту УПЛ
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