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Помічник Шевченка: Він зараз на карантині в Лондоні, навіть у гольф перестав грати

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Андрій Шевченко / Getty Images

Асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті дав інтерв'ю італійському виданню La Gazzetta dello Sport.

Мауро Тассотті зізнався, що спілкувався під час перерви з головним тренером Андрієм Шевченком і хворим на коронавірус директором "Мілана" Паоло Мальдіні.

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Шева зараз на карантині в Лондоні. Навіть гольф перестав мати для нього значення в цей момент. Він сказав мені, що намагався тренуватися зі своїми дітьми, щоб залишатися у формі, але відразу ж відмовився від цієї ідеї, тому що не хотів ризикувати здоров'ям.

З Мальдіні спілкувався останнім часом, і відчув полегшення, коли він сказав, що йому стає краще,
– сказав Тассотті.

  • Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.
  • Збірна України з футболу запропонувала головному тренеру команди Андрію Шевченку новий контракт.
  • Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Шевченко
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