Помічником Шевченка в збірній є тренер, який став чемпіоном Англії з "Лестером"

Помічником Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України є італійський фахівець Андреа Аззалін. Він ще з минулого року працює в збірній, хоча інформації про нього на сайті Української асоціації футболу немає.

Про те, що 34-літній Андреа Аззалін приєднався до тренерського штабу збірної України, пише видання Sport Arena. Однак деталей його угоди зі збірною, як й тривалість контракту – не повідомляю. На офіційному сайті Української асоціації футболу інформації про нового тренера немає.

До слова: Якщо буде конкретна пропозиція поміняти паспорт – розгляну її, – український футболіст

Хоча ще у листопаді 2019 року він був у розташуванні збірної України. Андреа Аззалін був на лаві запасних під час товариського матчу Україна – Естонія 14 листопада у Запоріжжі.



Тренерський штаб збірної України. Андреа Аззалін – крайній зліва (фото: УАФ)

А також відправився зі збірною України на матчі проти Сербії в Белграді 17 листопада.

Однак на сайті Української асоціації футболу жодної інформації про Андреа Аззалін як помічника Шевченка немає. У розділі про тренерський штаб є інформація про інших італійців, які працюють у збірній – Андреа Мальдеру та Мауро Тассотті. Також є інформація про іспанця Педро Луїса Харо Регуеро, а також Олександра Шовковського, який теж входить в тренерський штаб.

Андреа Аззалін закінчив Міланський університет. Свого часу входив до тренерського штабу молодіжної збірної Італії. Також він працював у збірній Греції. Серед клубів в його резюме значиться робота у "Монако", "Нанті" та "Лестері", де він був помічником Клаудіо Раньєрі. Саме тоді "Лестер" став переможцем Англійської прем'єр-ліги.

Нагадаємо, вже у березні збірна України проведе два товариські матчі на виїзді. 27 березня у Сен-Дені "синьо-жовті" зіграють проти Франції, а 31 березня – у Хожуві проти Польщі. Також відомо, що наприкінці травня у команди запланований спаринг проти збірної Кіпру в Україні.

На Євро-2020 збірна України розпочне виступ 14 червня, коли в Амстердамі зіграє проти Нідерландів. Наступний матч 18 червня команда проведе в Бухаресті, а її суперник визначиться у матчах плей-офф Ліги націй. В Бухаресті "синьо-жовті" зіграють і третій матч групового етапу – 22 червня проти Австрії.