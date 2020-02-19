Помилка на чемпіонаті світу з біатлону: на рубежі ледь не застрелили людину

Перед жіночою гонкою на стрільбищі була помічена людина. На незнайомця за стрілецькими установками звернули увагу не лише тренери, а й біатлоністки, які в цей час опинилися на рубежі.

На чемпіонаті світу з біатлону в Антгольці сталась неординарна ситуація. Інцидент стався перед індивідуальною гонкою у жінок, повідомив NRK.

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У цей момент на стрільбищі перебувало декілька біатлоністок, як в один момент несподівано на кургані з'явився чоловік. Попри вигуки норвезьких тренерів, які побачили людину першими, чоловік далі продовжував свій рух вгору.

Є правила безпеки на рубежі, які стверджують, що там нікого не повинно бути. Це дуже небезпечна зона. А ви можете уявити, яке це буде для стрільця? Це буде жахливо. Коли хтось проходить за мішенями, це починає турбувати спортсменів, тому що вони думають про безпеку",

– оцінив ситуацію тренер збірної Норвегії Зігфрід Мазе.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандревольд у цей час якраз була на рубежі та готувалась до стрільби: "Я саме збиралася стріляти, коли це відбулося. Звісно, таке буває дуже рідко, щоб постріл пройшов так далеко від мішені, але це те, чого не повинно трапитися. На табличці абсолютно ясно написано, що там перебувати не можна."

Як незнайомець потрапив у небезпечну зону повз охоронця?

Після заданого інциденту стало відомо, що чоловік зайшов у зону, коли охоронця не було на місці. За словами експерта Ола Лунде, це перший випадок у його житті, коли глядачі виходили за межі безпечної зони.

Додамо, що у біатлоні використовуються патрони двадцять другого калібру, це куля, яка може вбити людину.