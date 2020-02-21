Помилка, що Меркушина бігла індивідуальну гонку: Санітра про невдалий результат у сінгл-міксті
На чемпіонаті світу з біатлону відбулась одиночна змішана естафета. Представниками від України були Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, які посіли лише десяте місце у гонці.
Великі надії на медаль тренерський штаб покладав саме на одиночний сінгл-мікст. Склад на гонку був бойовий, але у результаті тільки десяте місце.
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Як і в змішаній естафеті, Підручному довелося ризикувати – інакше дістати суперників було б не реально. Але ця ставка знову не зіграла – вже в стрільбі лежаче наш біатлоніст закрив мішені лише за допомогою повного комплекту запасних патронів. Стійку Діма розстріляв за 25 секунд з запасним патроном, проте вистачило цього лише для того, щоб не втратити місце в десятці кращих.
Я виділю два таких важливих аспекти, чому це не вийшло. Перше, це те, що з самого початку не було контакту з тими, які боролися попереду. Потім вже, після другого кола, ще була можливість підтягтися. Діма дуже добре пробіг своє коло, там було 14 секунд від лідера. Потім вже, після першої стрільби лежачи у Насті, була різниця дуже велика. Я думаю, що тактично не було правильно, що Настя бігла індивідуальну гонку. Треба було добре підготуватися до цього старту. Настя була втомленою сьогодні та дуже багато втратила. Я не втручаюся в роботу жіночої команди. І ми всі знаємо, що Настя добре пробігла індивідуальну гонку, але вона фізично не так готова, щоб за три дні пробігти два таких старту. Це була велика помилка усіх тренерів,
– прокоментував гонку головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра
Одиночна змішана естафета дивіться відео:
22 лютого на чемпіонаті світу на українських вболівальників чекають одразу дві естафети.
Додамо, що минулого року на чемпіонаті світу, який відбувався у Швеції, збірна України у складі Меркушиною та Підручного посіла 5-те місце.
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