Понад 25 тисяч румунів прийшли привітати Халеп з перемогою на Вімблдоні: фото та відео

Новоспечену чемпіонку Вімблдону Сімону Халеп тепло зустріли на рідній землі. Халеп стала першою румункою, яка виграла Вімблдон.

15 липня Халеп прилетіла в Румунію та провела прес-конференцію в Міжнародному аеропорту імені Анрі Коанда. 17 липня на Національному стадіоні відбулася церемонія, присвячена її тріумфу. На трибунах були присутні понад 25 тисяч осіб.

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Сімона вийшла на сцену, після чого у форматі відеозвернення її привітали відомі румунські спортсмени, повідомляє БТУ.

Потім на стадіоні пролунав національний гімн Румунії. На сцену запросили президента Федерації тенісу Іона Ціріака, який разом з Халеп коментував та обговорював події у фіналі проти Серени Вільямс. Халеп перемогла у двох сетах.

Після цього Халеп виголосила промову зі словами подяки всім, хто її підтримував, а також людям, які прийшли на стадіон.

Хочу подякувати всім за позитивну енергію. Я її відчуваю, коли виступаю на турнірах, тому що скрізь є наші земляки. Я знаю, що кожному з нас потрібен приклад, щоб мотивуватися й надихатися, але найголовніше – це віра в себе. Якщо у нас це вийде, ми зможемо все. Я бажаю всім вам всього найкращого й спасибі, що були зі мною в цей прекрасний момент,

– сказала румунка.

ACUM Simona Halep prezintă românilor trofeul de la Wimbledon, pe Arena Națională ACUM Simona Halep prezintă românilor trofeul de la Wimbledon, pe Arena Națională -->> https://bit.ly/2kvLS2r Опубліковано Digi Sport Середа, 17 липня 2019 р.

Україна також була яскраво представлена на Вімблдоні. До півфіналу вперше в кар'єрі пробилася Еліна Світоліна, яка в підсумку поступилася саме Халеп.

Світоліна стала першою українкою, якій вдалося зіграти у півфіналі турніру серії Гренд Слем. А 17-річна українка Дар'я Снігур стала чемпіонкою Вімблдону 2019 серед юніорок, перемігши у фіналі Алексу Ноель із США.