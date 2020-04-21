Попов хотів покинути "Динамо" після чемпіонату світу: гравця міг переманити бельгійський клуб

Перспективний оборонець "Динамо" Денис Попов влітку 2019 року хотів перейти в інший клуб на правах оренди. Футболіст був розчарований, що після перемоги на чемпіонаті світу U-20 на нього не звертали увагу в "Динамо".

В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" Попов підтвердив інформацію. Футболіст попросив агента знайти клуб, де він би міг отримувати ігрову практику.

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"На нас відразу перестали звертати увагу, на подив, після чемпіонату світу. Навіть за дубль тренувалися, я особисто тренувався. Це гнітило.

Я сказав своєму агенту, якщо буде хоч якийсь варіант з хорошої команди, то відразу переходимо. Я молодий гравець, мені потрібно грати", – сказав Денис.

За словами Попова, у нього не були великі очікування після чемпіонату світу, мовляв він повинен отримати місце в основному складі "Динамо".

Денис розповів, що не мав ніяких пропозиції. Однак за декілька тижнів до закриття трансферного вікна міг перейти у бельгійський клуб або луганську "Зорю".

Не хочу говорити, який бельгійський клуб. Був хороший клуб, другий варіант – "Зоря". Теж хороший клуб. А очікувань, що відразу в основі, не було. Хоч би шанс, хоч би пару матчів подивитися дали. Але можна зрозуміти, результат тиснув на тренерів, команду. Так якось було,

– сказав Попов.

Попов додав, що був здивований, що "Динамо" відпустило в оренду у "Дніпро-1" Владислава Супрягу та Сергія Булецу.

У сезоні 2019/2020 Денис Попов все ж почав отримував ігрову практику. Оборонець провів 16 матчів за "Динамо" і навіть забив 2 голи.

Знаковим став м'яч Дениса в 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря". У додатковий час Попов приніс своїй команді перемогу.

Відео голу Попова "Шахтарю"

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