Попри пандемію професійний спорт поступово повертається після карантину: фото, відео

Чимало спортсменів вже відновлюють свої тренування. 16 травня поновилась німецька Бундесліга. Це перший футбольний чемпіонат у Європі, який отримав дозвіл на проведення матчів під час пандемії. Поєдинки, щоправда, проходять поки без глядачів. Потроху оживає і український футбол.

До тренувань повертаються також вітчизняні олімпійці. Детальніше про те, як спортсмени поступово починають проводити тренування та змагання – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Футбол у Німеччині

Бундесліга поновлюється першою серед топчемпіонатів Європи. У найближчі 3 дні, саме стільки триватиме її 26-й тур, увага всіх уболівальників світу буде прикута до Німеччини. Матчі з міркувань безпеки проходитимуть за порожніх трибун.

Головні завдання, що стояли перед нами – це організація санітарно-гігієнічних протоколів під час тренувань і самого чемпіонату, а також відновлення матчів та телевізійної трансляції,

– пояснив очільник німецької футбольної ліги Крістіан Сейферт.

Тренуватися учасники Бундесліги почали ще на початку квітня. Футболісти та члени їхніх команд регулярно проходили тестування на COVID-19. Керівництво Бундесліги тим часом шукало змогу найшвидшого відновлення матчів, адже у разі дострокового завершення сезону, чемпіонат втратив би 750 мільйонів євро.

Англійська Прем'єр-ліга

Ще більше від пандемії потерпає англійський футбол. Керівництво тамтешнього чемпіонату готується до збитків у мільярд фунтів стерлінгів. А вболівальники поки що залишаються без футболу. Прем'єр-ліга планує відновитися не раніше, ніж у червні.

Виконавчий директор англійської прем'єр-ліги Річард Мастерс відзначив, що наразі головною метою є дограти до кінця, однак керівництво повинно обговорити всі варіанти з клубами. Тож чемпіонат точно не відновиться раніше середини червня.

Спорт в Україні

Українська Прем'єр-ліга теж готується відновити сезон 30 травня. Спостерігати за матчами вболівальники зможуть тільки онлайн. Вітчизняним клубам залишилося зіграти ще 9 турів. Наразі футболісти активно тренуються.



Тренування ФК "Металіст" / Фото інстаграм-сторінка футбольного клубу

На карантині поки залишається і українська олімпійська збірна. Тренуються спортсмени вдома, а тренери слідкують за всім в онлайні. Втім олімпійці зізнаються, що така форма занять для них – не надто ефективна.

"Режим порушився і форма в будь-якому випадку втратиться. Моя квартира стала для мене таким тренажерним залом", – розповіла олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Однак оптимізму спортсмени не втрачають, адже час на підготовку до Олімпіади ще є. Її через пандемію теж перенесли на 2021 рік.

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Вже відновила тренування збірна України з карате. Головний тренер зауважив, що за карантин спортсмени втратили форму і набрали вагу.

Ми розпочали тренувальний процес із того, що на у нас було завжди найменше часу – це зал для фізичної підготовки, атлетичний зал і робота на вулиці,

– відзначив головний тренер збірної України з карате Антон Нікулін.

На другому етапі пом'якшення карантину, який планується з 22 травня, в Україні дозволять проводити спортивні змагання без глядачів. Поки що єдине послаблення для спортсменів полягає в тому, що їм дозволили відновити командні тренування.



Етапи виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу