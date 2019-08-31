Поради спортсменів: топ-5 правил правильного харчування

Всі ми знаємо, що спортсмени приділяють велику увагу харчуванню, дієти чемпіонів включають в себе декілька ключових звичок, притаманних майже всім спортсменам. Про це автор книг про спорт і харчування Мет Фіцджеральд багато років вивчав, та описав у своїй книзі "Дієта чемпіонів". Він з’ясував, що всі вони дотримуються п’яти загальних правил.

Якщо ж ви катаєтесь на велосипеді, бігаєте, ходите в спортивний зал, або просто дбаєте про своє фізичне здоров’я – проста й зрозуміла система Мета допоможе Вам відмінно почуватись і домагатись високих спортивних результатів.

П’ять найважливіших правил в харчуванні:

1. Їжте все.

2. Їжте якісне.

3. Їжте більше вуглеводів.

4. Їжте достатньо для організму.

5. Їжте відповідно до індивідуальних особливостей.

Правило 1: їжте все

Існують шість основних груп натуральних цільних продуктів: овочі; фрукти; насіння і натуральні масла; м’ясо, яке не піддалося термічній обробці; риба та морепродукти; цільні злаки; молочні продукти. Переважно більшість професійних спортсменів регулярно споживають всі шість видів цих якісних продуктів. Різноманітний, збалансований і багатий раціон необхідний, щоб постачати організм поживними речовинами, які допоможуть протистояти стресовому навантаженню й отримувати максимальні результати від роботи.

Але ще й існують чотири групи низькоякісних: рафіновані олії; солодощі; перероблені м’ясні продукти; смажена та жирна їжа. Більшість професіоналів дозволяють собі вживати зовсім невелику кількість продуктів з цієї нездорової групи.

Правило 2: їжте якісне

Перше правило не означає, що їсти здорову й нездорову їжу можна в однакових кількостях. У раціоні обов’язково повинні переважати високоякісні продукти: вони значно більше насичені поживними речовинами (тобто в них значно більше наповнені вітамінами, мінералами і антиоксидантами) і менш насичені енергією (тобто калоріями). Акцент на такій їжі дозволяє спортсменам отримувати більше поживних речовин при споживанні меншої кількості калорій. А це, у свою чергу, дає їм можливість підтримувати високий рівень витривалості при збереженні своєї оптимальної змагальної ваги.

Правило 3: їжте більше вуглеводів

Професійні спортсмени, як правило, їдять більше високоякісної їжі, багатої на вуглеводи, наприклад цільних злаків і фруктів.

Ці продукти можуть бути дуже різними. Ефіопські бігуни їдять значно більше злаків типу тефф (злаки), ніж чилійські велогонщики, які вживають значно більше картоплі, ніж китайські плавці, які їдять більше рису, ніж данські лижники. Однак всі ці продукти містять багато вуглеводів, і всі ці атлети орієнтуються на багатий ними раціон.

У цілому, вуглеводи дають від 60 до 80% калорій, споживаних професіоналами у видах спорту на витривалість. У якості основного джерела енергії в раціоні цих спортсменів вуглеводи дозволяють їм переносити високі спортивні навантаження з меншим стресом для організму і більшою користю для тренувального процесу.

Правило 4: їжте достатньо

Більшість професійних спортсменів зазвичай свідомо не обмежують кількість споживаної ними їжі, вдаючись до підрахунку калорій або встановлення лімітів порцій, як роблять багато любителів і прихильники різноманітних дієт. Однак вони і намагаються не переїдати ніколи, як це робить більшість людей в нашому сьогоднішньому суспільстві. Замість цього атлети-професіонали дуже уважно прислухаються до сигналів організму, що говорять їм про почуття голоду або насичення, і дають можливість цим сигналам визначати обсяг споживаної їжі. Це єдиний надійний шлях до того, щоб їсти достатньо, але не переїдати. Тобто досить для того, щоб задовольняти потреби організму під час тренувань, і для того, щоб не допустити появи в тілі зайвого жиру.

Правило 5: їжте відповідно до індивідуальних особливостей

Більшість спортсменів уважно ставляться до себе і враховують не тільки сигнали власного апетиту, але і загальні потреби в харчуванні. Адже кожен з них – унікальний індивідуум в унікальній ситуації. Той раціон, який чудово підходить для одного атлета, не може стовідсотково підійти іншому. Наприклад, навіть при тому, що центральне місце в харчуванні спортсменів займають вуглеводи, є і ті, хто виступає краще, коли отримує цю порцію вуглеводів не зі злаків.

У всіх нас є якісь харчові звички. Не всі атлети з дитинства харчувалися правильно, але вони скорегували свій раціон відповідно до описаних вище правил. Спостерігайте уважно за своїм організмом, прислухайтеся і ретельно дбайте про нього. Нехай навіть у вас немає в планах стати визначним спортсменом, витривалість і енергійність потрібна нам усім щодня. Також, нагадаємо, що лікарі радять хоча б один раз на два тижні влаштовувати розвантажувально-питний день або ж щодня вранці випивати один з цих напоїв.

Автор: Назарій Дзюбановський