Поразка "Динамо" принесла провал Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" знову програло "Челсі" (0:5) і не принесло очок Україні в рейтингу УЄФА. Єврокубковий сезон для українських клубів закінчений.

Цей матч поставив невтішну крапку в єврокубковому сезоні 2018-2019 – українські клуби вп'ятьох ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" і "Маріуполь") змогли набрати лише 5,6 бала, що стало другим найгіршим показником за останні 10 років.

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Всього в сезоні 2018-2019 українські клуби набрали 28 очок. Київське "Динамо" вперше за 15 років випередило "Шахтар" за набраними пунктами в єврокубках (13 балів проти 10). Ще 2 очка на рахунку "Ворскли", а "Зоря" і "Маріуполь" принесли по 1,5 бала.

Команди з Бельгії та Туреччини також вже завершили виступи в поточному єврокубковому сезоні. Очки для Нідерландів може набрати "Аякс", який пробився в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але відрив від України поки досить солідний.



Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 15 березня // sport.ua

До слова, у клубному рейтингу УЄФА "Шахтар" після недавніх успіхів "Ліверпуля" і "Наполі" опустився на 15 місце, а "Динамо" йде на 22 позиції з мінімальним відривом від "Аякса".

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