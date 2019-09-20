Поразки "Шахтаря" та "Олександрії" опустили Україну в рейтингу коефіцієнтів УЄФА

Україна набрала бали в таблицю рейтингів УЄФА. Але цього виявилося недостатньо, тож конкуренти обійшли нас та посунули на 10 місце у рейтингу.

Єдиним клубом, який приніс бали в скарбничку збірної України, стало київське "Динамо". Кияни вдома перемогли шведський "Мальме", що дозволило Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 2 очки.

Як це було: "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи

Натомість два інші клуби програли. "Шахтар" поступився у матчі Ліги чемпіонів англійському "Манчестер Сіті". А "Олександрія" у своїй дебютній грі у Лізі Європи на виїзді програла "Вольфсбургу". Тепер в активі "Шахтаря" та "Зорі" по 4 пункти, "Динамо" має 2,5, "Маріуполь" – 0,5. "Олександрія" поки очок не набирала. Отже, на рахунку наразі 11 очок, або 2,2 бала.

Утім, наші конкуренти, Бельгія та Голландія, зібрали цього тижня значно більший урожай, що дозволило першій суттєво відірватися в реєстрі від України (3,6 бала або 18 очок), а другій обійти її. Наша асоціація вже на 10-й позиції, а запас відносно Туреччини й Австрії, які перебувають позаду, не такий уже й великий.

Нагадаємо, що після реформи єврокубків і впровадження із 2021 року третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках. А саме – участь п’яти клубів: двох – у Лізі чемпіонів (одного – у груповому раунді, одного – у третьому кваліфікаційному), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у Лізі Європи-2 (одного – у третьому кваліфікаційному раунді й одного – у другому кваліфікаційному). А от 10-а позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11-у, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.