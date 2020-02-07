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Порізалась на кухні: чемпіонка світу з Росії відреагувала на чутки про спробу суїциду

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Олександра Солдатова / Фото з відкритих джерел

Чотириразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи 21-річна російська гімнастка Олександра Солдатова вперше прокоментувала чутки про самогубство.

Раніше в ЗМІ повідомили, що спортсменка порізала собі вени, але потім злякалася і звернулася за допомогою до медиків. Також у дівчини була діагностована булімія – розлад прийому їжі, коли людина стурбована контролем маси свого тіла. У гімнастиці це – поширене явище.

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Я вчора їхала на тренування, вранці готувала сніданок, порізалась, таке буває. У всіх буває. Ножі гострі, я гімнастка, на кухні стою не так давно. Їду на тренування і відчуваю – рани краще заклеїти і обробити професійно, щоб не займатися самолікуванням. Заїхала в лікарню, попередила тренерів, що я трохи спізнююся, і на цьому вся історія закінчилася. А тут пишуть такий кошмар: вени, порізалась, який жах. Насправді у мене просто немає слів.

Зі мною все прекрасно, жива-здорова, буду на Гран-прі, буду виступати в гала-концерті. Все супер, зараз поїду на тренування", – сказала Солдатова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от AV (@love_shumik)

Цікаво, що раніше Telegram-канал Mash повідомив, що по дорозі в лікарню дівчину запитали, навіщо вона це зробила, на що Олександра відповіла: "Нерозумно зробила. Відразу після цього злякалася і пішла в лікарню".

Хто така Олександра Солдатова?
Російська гімнастка, членкиня збірної команди Росії, триразова чемпіонка світу в командному заліку (2014, 2015, 2018). Чемпіонка світу у вправі зі стрічкою (2018), триразова чемпіонка Європи в командному заліку (2015, 2017, 2019).

Чемпіонка Росії в індивідуальному багатоборстві (2016), бронзова призерка чемпіонату Росії з художньої гімнастики (2014 року) в багатоборстві.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Росії Художня гімнастика
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