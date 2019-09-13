Порностудія хоче купити права на назву домашньої арени клубу НБА
Порностудія Bang Bros подала заявку на купівлю прав на назву домашньої арени команди НБА "Маямі Хіт". За це вона готова заплатити 10 мільйонів доларів.
У попередні 20 років арена називалася American Airlines Arena. Однак в кінці цього року домовленість з авіакомпанією закінчується, і American Airlines не мають наміру її продовжувати. Тож арена може змінити назву. І порностудія, яка базується саме в Маямі, хоче зайняти їх місце.
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Нова назва арени може бути The BBC (The Bang Bros Center). Назва буде встановлена перед ареною, а сам логотип компанії – на даху будівлі.
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За право назвати арену своїм іменем порностудія готова заплатити 10 мільйонів доларів. Та варто зазначити, що проти цього можуть виступити керівники НБА.