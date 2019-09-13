Порностудія хоче купити права на назву домашньої арени клубу НБА

Порностудія Bang Bros подала заявку на купівлю прав на назву домашньої арени команди НБА "Маямі Хіт". За це вона готова заплатити 10 мільйонів доларів.

У попередні 20 років арена називалася American Airlines Arena. Однак в кінці цього року домовленість з авіакомпанією закінчується, і American Airlines не мають наміру її продовжувати. Тож арена може змінити назву. І порностудія, яка базується саме в Маямі, хоче зайняти їх місце.

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7 — BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019

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Нова назва арени може бути The BBC (The Bang Bros Center). Назва буде встановлена перед ареною, а сам логотип компанії – на даху будівлі.

A porn company has made a $10M bid to name the Miami Heat arena the Bang Bros Center aka "The BBC"



️ https://t.co/V4xCSkfR5I pic.twitter.com/7zCS8b7i9V — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) September 12, 2019

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За право назвати арену своїм іменем порностудія готова заплатити 10 мільйонів доларів. Та варто зазначити, що проти цього можуть виступити керівники НБА.