"Портленд" та "Денвер" зіграли рекордні чотири овертайми, щоб визначити переможця матчу: відео

"Портленд" зумів на домашньому майданчику перемогти "Денвер" у третьому матчі плей-офф НБА. Але для визначення переможця командам довелося зіграти аж чотири овертайми. Це другий такий випадок в історії плей-офф НБА. Попередній був у сезоні 1953-1954.

Жодна з команд не володіла значною перевагою на майданчику. Максимальний відрив у рахунку становив +10, однак "Денвер" кожен раз не лише скорочував відставання, але й виходив вперед. Тож в основний час команди набрали рівну кількість очок – 102:102.

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Рівна гра продовжилася і в овертаймі. Тож ключовим епізодом матчу стало попадання Родні Худа з "Портленда" триочкового за 17,8 секунди до кінця четертого овертайму. Тоді його команда поступалася 135:136, і завдяки його кидку вийшла вперед на два очки. Після цього "Денвер" міг зрівняти рахунок, адже "Наггетс" отримали право на два штрафні кидки. Але Нікола Йокіч промазав одну зі спроб. "Портленд" же втримав позитивний результат.

Завдяки цій перемозі "Портленд" вийшов вперед у серії 2:1.

Щодо самого матчу, то чотири овертайми – це повторення рекорду для матчів плей-офф НБА. Востаннє так довго грали "Бостон" та "Сіракузи" у сезоні 1953-1954.

Варто додати, що Нікола Йокіч встановив декілька досягнень у цьому матчі. Гравець провів на майданчику 65 хвилин, що є найкращим показником в плей-офф НБА з 1953 року. За цей час центровий оформив тріпл-дабл: заробив 33 очки та зробив 14 передач і 18 підбирань.