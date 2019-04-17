Порту – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Порту – Ліверпуль: де дивитися онлайн 1/4 Ліги чемпіонів - 17 квітня 2019
Порту – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/lfc

"Порту" та "Ліверпуль" розіграють одну з останніх путівок до півфіналу Ліги чемпіонів. Після першої гри, яку "Порту" програв 2:0, "Ліверпуль" є явним фаворитом. Переглянути матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Порту" – "Ліверпуль" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 2", о 21:15.

Дивитися матч "Порту" – "Ліверпуль" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Відео голів та огляд матчу "Порту" – "Ліверпуль" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль
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