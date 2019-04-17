"Ліверпуль" на виїзді розгромив "Порту" та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео

"Ліверпуль" перший матч проти "Порту" виграв з рахунком 2:0. Тож команда мала хороші шанси на вихід у півфіналі Ліги чемпіонів. Там переможцю цього протистояння випадало грати проти "Барселони"

Порту – Ліверпуль 1:4 (2:6 за підсумками двох матчів)

Голи: Едер Мілітао, 69 – Мане, 26, Салах, 66, Фірміно, 77, ван Дайк, 85

Вже на першій хвилині "Порту" провів небезпечну атаку, після якої пробивав Хесус Корона. Гравець цілий у дальній кут, але м’яч пролетів над перекладиною воріт. Згодом Моусса Марега небезпечно пробивав з меж штрафного майданчика. Роботи Аллісону у стартові хвилини вистачало.

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Загалом "Порту" захопив ініціативу з початку матчі. Вони створювали момент за моментом. От тільки футболістів підводила реалізація.

Натомість гравці "Ліверпуля" нічого не могли створити попереду. Та команда таки відправила м’яч у сітку воріт суперників, коли після прострілу Салаха пробивав Мане. Арбітр довго радився зі своїм помічником, який відповідав за повтор. І зарахував гол у підсумку.

"Порту" ж продовжував обстрілювати ворота Аллісона. Браімі, Корона та Марега марнували нагоду за нагодою.

"Ліверпуль" теж мав дві нагоди. Але перший раз Ікер Касільяс зумів випередити Салаха, та вибив м’яч з-під ніг суперника. А вже у доданий до першого тайму час небезпечно скидав м’яч під дальню штангу. Мимо.

Другий тайм розпочався із замін в обох клубах – замість Отавіо вийшов Франсіско Суарес у "Порту". Юрген Клопп зняв з гри Дівока Орігі, якого замінив Роберто Фірміно.

"Порту" продовжував марнувати нагоди, а "Ліверпуль" забив одну з небагатьох. На 66-ій хвилині Александер-Арнольд віддав розрізний пас на Салаха, і єгиптянин у ближньому бою переграв Касільяса.

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Лише після цього "Порту" такий забив гол. Після подачі з кутового точно головою пробив Едер Мілітао.

Мане міг оформити дубль у цьому матчі. На 72-ій хвилині він вже обіграв Касільяса, але пробив вище воріт, намагаючись дотягнутися до м’яча.

Дещо курйозний гол пропустив Касільяс на 77-ій хвилині. Хендерсон навісив у штрафний майданчик, Фірміно вибіг з-за спини суперника, та пробив головою. Голкіпер напамався у стрибку відбити м’яч, але той від газону проскочив йому між ніг і залетів у ворота.

Непристойний рахунок "Ліверпуль" зробив на 85-ій хвилині. Після подачі з кутового Мане на ближній штанзі скинув м’яч дальше вздовж воріт, а вже там ван Дейк головою переправив м’яч у ворота.

"Ліверпуль" переміг та у півфіналі зіграє проти "Барселони", перший матч на "Кмп Ноу" відбудеться 1 травня. матч-відповідь – 8 травня.