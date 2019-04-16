Порту – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" переміг "Порту" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Перед повторною грою перед португальцями стоїть непросте завдання, оскільки відіграти два м'ячі в англійців надзвичайно складна місія.

Прогноз на матч "Порту" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" має серію з 16 матчів без поразок у всіх турнірах. На вихідних "червоні" її продовжили, оскільки впевнено перемогли "Челсі" й очолили турнірну таблицю АПЛ. Однак "Манчестер Сіті" свій матч ще не зіграв.

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"Порту" в рамках внутрішніх змагань розім'явся на скромному "Портімоненсі", перемігши з рахунком 3:0. Та попри впевнену звитягу в рідному чемпіонаті, португальці все одно виглядають явними аутсайдерами в протистоянні з "Ліверпулем".

Прогноз Фаворит Спорт

Перемога в основний час може не гарантувати "Порту" прохід у наступний раунд. На перемогу португальців у основний час коефіцієнт 3.65. А ось на те, що "дракони" вийдуть до півфіналу – 13,50. Нічийний результат – 3,50.

"Ліверпуль" після домашньої перемоги з рахунком 2:0 продовжує бути фаворитом. На те, що англійці виграють знову коефіцієнт 2,08. На прохід підопічних Юргена Клоппа до наступного раунду – 1,02.

Прогноз Pari Match

Не багато шансів у "Порту" й на думку букмекерів Pari Match. На успіх португальців у основний час – 3,80. Нічия, за підсумками якої "Ліверпуль" стовідсотково вийде до 1/2 фіналу – 3,45. На перемогу "Ліверпуля" – 2,08.

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У першому матчі "Ліверпуль" забив два голи у першій половині гри. На гол одного з клубів протягом стартових 45 хвилин коефіцієнт 1,40. На те, що команди заб'ють у двох таймах 1,75.

Прогноз 1xbet

"Ліверпуль" цілком влаштує нічия у матчі-відповіді проти "Порту". На цей результат дають коефіцієнт 3.78. На домашній успіх "Порту" в основний час – 3,54. На перемогу "Ліверпуля" – 2,12.

В останніх трьох матчах на виїзді "Ліверпуль" обов'язково пропускав гол у свої ворота. На те, що "Ліверпуль" не пропустить і перерве свою серію коефіцієнт 2,8. На те, що "Порту" збереже свої ворота недоторканими, коефіцієнт – 4.

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