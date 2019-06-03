Португалія – Швейцарія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй
Кріштіану Роналду не проти завоювати ще один трофей у сезоні. Разом зі збірною Португалії лідер "Ювентуса" спробує замахнутися на перемогу у Лізі націй.
У півфіналі новоутвореного турніру піренейці зіграють проти Швейцарії. Португальці – фаворити матчу.
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• 1,68 – коефіцієнт на перемогу команди Роналду;
• 3,9 – коефіцієнт на нічию;
• 5,75 – коефіцієнт на перемогу швейцарців.
Прогноз букмекерів на матч Ліги націй
А от прохід португальців до фіналу оцінюють коефіцієнтом 1,33. У головному матчі Ліги націй зіграють швейцарці – коефіцієнт 3,45.
Прогноз букмекерів на прохід до фіналу Ліги націй
Хто з суперників вийде переможцем протистояння дізнаємося вже зовсім скоро. Матч Португалія – Швейцарія відбудеться 5 червня о 21:45 за Києвом.
Джерело: 24 канал
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