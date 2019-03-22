Португалія – Україна: стартові склади на матч відбору до Євро-2020
У п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє стартовий матч відбору до Євро-2020 проти національної команди Португалії.
Стали відомі стартові склади матчу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Португалія – Україна.
Дивіться також: Португалія – Україна: онлайн матчу відбору до Євро-2020
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Зінченко, Марлос, Яремчук.
Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Кансельє, Пепе, Рубен Діаш, Рафаел Геррейро, Роналду, Моутінью, Андре Сілва, Бернарду Сілва, В. Карвалью, Рубен Невеш.
До слова, всього у заявки команд увійшло по 23 гравця. Андрій Шевченко залишив поза заявкою Сергія Болбата і Артема Шабанова.
Перший матч між Португалією та Україною відбудеться 22 березня у Лісабоні. Початок гри – о 21:45 за київським часом.