Португалія – Нідерланди: прогноз букмекерів на фінал Ліги нації

У фіналі Ліги націй зіграють збірні Португалії та Нідерландів. Матч відбудеться у неділю, 9 червня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Прогноз на матч Нідерланди – Португалія

Нідерланди на шляху до фіналу тільки в овертаймі змогли перемогти збірну Англії. У свою чергу Португалія завдяки неймовірному хет-трику Кріштіано Роналду вибила збірну Швейцарії.

Зважаючи на те, що Нідерланди свій матч зіграли на день пізніше, то португальці повинні перебувати в кращій фізичній готовності. Також матч відбудеться у Португалії, що є додатковим стимулом для підопічних Фернанду Сантуша.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері фаворитом поєдинку є саме збірна Португалії. На її перемогу у фіналі Ліги націй букмекери дають коефіцієнт 2,40. Коефіцієнт на те, що Нідерланди переможуть чинних чемпіонів Європи – 3,05. Нічия в основний час – 3,25.

Також букмекери оцінили шанси команд виграти Лігу націй. На те, що перший в історії фінал Ліги націй виграє Португалія коефіцієнт 1,72. Перемогу збірної Нідерландів на турнірі букмекери оцінили коефіцієнтом 2,09.

Прогноз Pari Match

Обидві збірні у півфіналах забили по три голи. Таким чином, у фінальному матчі також можна очікувати на багато м'ячів. Коефіцієнт на те, що обидві збірні заб'ють і матч завершиться перемогою однієї з команд – 2,90. На те, що перший гол в матчі заб'є Португалія букмекери дають коефіцієнт 1,93. Якщо ж це вдасться Нідерландам – 2,23.

Коефіцієнт на те, що хоча б одна з команд заб'є два або більше голів – 1,65. Окрім того, букмекери дають хороші коефіцієнти на кількість голів у матчі: два голи – 3,55, три голи – 4,30, чотири голи – 6,70.

Прогноз 1xbet

У п'яти останніх очних поєдинках проти Португалії Нідерланди здобули тільки одну перемогу в товариському матчі. Ще один спаринг завершився нічиєю, а три офіційні матчі виграли португальці. Коефіцієнт на чергову перемогу Португалії в протистоянні з Нідерландами – 2,49. На те, що Нідерланди перервуть невдалу серію в офіційних матчах – 3,07.

Разом з тим, букмекери оцінили шанси футболістів забити гол. На м'яч Роналду в будь-який час матчу – 2. У складі збірної Нідерландів, на думку букмекерів, найбільше шансів забити у Мемфіса Депая. Його гол у матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 2,8.

Фінальний поєдинок Ліги націй Нідерланди – Португалія відбудеться у неділю, 9-го червня. Початок гри, о 21:45.