Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві

68 Читать новость на русском
Збірна Португалії
Збірна Португалії / twitter.com/selecaoportugal

Збірна Португалія оголосила заявку із 25 гравців, які готуватимуться до матчу проти Люксембургу та України. Матч проти "синьо-жовтих" відбудеться 14 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський"

Загалом головний тренер Фернанду Сантуш викликав найсильніших гравців, які є в його обоймі. Серед них і Кріштіану Роналду з "Ювентуса", і найдорожчий трансфер літа 19-літній Жоау Феліш, і одноклубник Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва.

Читайте також: Майже 3 тисячі квитків на матч Україна – Португалія були анульовані

Склад збірної Португалії:

Воротарі: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олімпіакос"), Руй Патрісіу ("Вулверхемптон")
Захисники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рікардо Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лілль"), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Бенфіка"), Рубен Семеду ("Олімпіакос"), Маріо Руй ("Наполі"), Рафаел Геррейро ("Боруссія" Дортмунд)
Півзахисники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхемптон"), Вільям Карвалью ("Бетіс"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Маріу ("Локомотив"), Жоау Моутінью ("Вулверхемптон"), Піца ("Бенфіка")
Нападники: Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш ("Валенсія"), Рафа Сілва ("Бенфіка"), Андре Сілва ("Айнтрахт"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Жоау Феліш ("Атлетіко").

Матч Україна – Португалія відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 14 жовтня. Перед тим португальці на власному полі зіграють проти збірної Люксембургу 11 жовтня.

blog_ava
Сенцов розповів, що думає про Зеленського
сьогодні
13848
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Євро-2020
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві
сьогодні 16:30 Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві
Ігор Саджениця 68
Історія зустрічей "Динамо" і "Шахтаря" у Кубку України: кияни виграють тільки у фіналі
сьогодні 14:12 Історія зустрічей "Динамо" і "Шахтаря" у Кубку України: кияни виграють тільки у фіналі
Михайло Гема 120
Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
сьогодні 11:48 Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
Михайло Гема 703
Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 09:20 Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця 215
"Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2 жовтня 19:58 "Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2136
Новини
Більше новин
Залиште відгук