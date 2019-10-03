Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві

Збірна Португалія оголосила заявку із 25 гравців, які готуватимуться до матчу проти Люксембургу та України. Матч проти "синьо-жовтих" відбудеться 14 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський"

Загалом головний тренер Фернанду Сантуш викликав найсильніших гравців, які є в його обоймі. Серед них і Кріштіану Роналду з "Ювентуса", і найдорожчий трансфер літа 19-літній Жоау Феліш, і одноклубник Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва.

Читайте також: Майже 3 тисячі квитків на матч Україна – Португалія були анульовані

Склад збірної Португалії:

Воротарі: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олімпіакос"), Руй Патрісіу ("Вулверхемптон")

Захисники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рікардо Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лілль"), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Бенфіка"), Рубен Семеду ("Олімпіакос"), Маріо Руй ("Наполі"), Рафаел Геррейро ("Боруссія" Дортмунд)

Півзахисники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхемптон"), Вільям Карвалью ("Бетіс"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Маріу ("Локомотив"), Жоау Моутінью ("Вулверхемптон"), Піца ("Бенфіка")

Нападники: Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш ("Валенсія"), Рафа Сілва ("Бенфіка"), Андре Сілва ("Айнтрахт"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Жоау Феліш ("Атлетіко").

Матч Україна – Португалія відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 14 жовтня. Перед тим португальці на власному полі зіграють проти збірної Люксембургу 11 жовтня.