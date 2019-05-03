Португалія прийняла несподіване рішення щодо вердикту УЄФА у справі Мораеса

Федерація футболу Португалії, яка першою оскаржила правомірність Жуніора Мораеса грати за збірну України, прийняла рішення у зв'язку з вердиктом УЄФА щодо нападника збірної України.

КДК УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. Таким чином "синьо-жовті" не отримають технічні поразки за ці матчі.

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Федерація футболу Португалії, яка першою поскаржилася на Мораеса, не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА у справі про натуралізацію форварда.

Про це Tribuna.com повідомив журналіст португальського видання O Jogo Педро Коста з посиланням на інформацію, отриману від медіа-директора Федерації футболу Португалії.

Водночас футбольне керівництво Люксембургу незадоволене рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо справи Мораеса й планує подавати апеляцію. Хоча, за інформацією ЗМІ, Люксембург сам порушив правила натуралізації. Йдеться про футболіста Жерсона Родрігеша.

Зважаючи на те, що збірна України не буде покарана, то вона збереже здобуті результати. У першому матчі Україна зіграла унічию з Португалією . У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у компенсований арбітром час.

Наступні матчі "синьо-жовті" проведуть 7 та 10 червня. Збірна України зіграє на "Арені Львів". Суперниками українців будуть збірні Сербії та Люксембургу. Квитки на цей матч надійшли у продаж, але їх майже не залишилося.

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