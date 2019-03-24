Португалія – Сербія: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020

Після нічиї у матчі проти України, збірна Португалії прийматиме на власному полі Сербію у відборі на Євро-2020. Букмекери оцінили шанси кожної з команд здобути очки у цьому протистоянні.

За день до матчу Португалія – Україна, збірна Сербії зіграла товариський матч проти Німеччини. Гра видалась доволі неоднозначною. Команди зіграли внічию 1:1, а серби відзначилися грубою грою. Тож не обійшлося без вилучення.

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Попри це, португальці й надалі вважаються фаворитами цього матчу.

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Найнижчий коефіцієнт на перемогу збірної Португалії виставили в 10bet – 1,55. Перемога збірної Сербії оцінена в 5,70. Нічия у матчі – 3,70.

Гол Кріштіану Роналду у цьому матчі отримав коефіцієнт 1,66. Найкращий шанс забити серед сербів має Александр Мітровіч – 4,00.

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Їх експерти виставили найвищий коефіцієнт на перемогу збірної Португалії – 1,66. У той час як перемога Сербії – 5,95. Нічийний результат отримав коефіцієнт 3,96.

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Фаворит спорт

Їх експерти прогнозують перемогу збірної Португалії з коефіцієнтом 1,62. На те, що переможе збірна Сербії, стоїть коефіцієнт 6,00. На те, що команди не виявлять переможця – 3,95.

Щодо авторів голів, то шанси Роналду забити – 1,60. Гол Мітровіча тут оцінений в 3,25.

Матч Португалія – Сербія відбудеться у понеділок, 25 березня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.