Неймовірний хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй: відео

Збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй. У півфіналі португальці на чолі з неймовірним Кріштіану Роналду здолали Швейцарію.

Португалія – Швейцарія 3:1

Голи: Роналду, 25, 88, 90 – Родрігес, 57

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Обидві збірні подолали складні групи на шляху до півфіналу Ліги націй. Швейцарія тільки в останньому матчі забезпечила собі участь в 1/2 фіналу завдяки перемозі над Бельгією. Португалія у своїй групі випередила Італію та Польщу.

Півфінальну гру в Порту на стадіоні "Драгау" більш агресивно розпочала Швейцарія. Зокрема, на третій хвилині швейцарців міг виводити вперед новоспечений тріумфатор Ліги чемпіонів Джердан Шакірі. Але півзахисник з близької відстані не зумів переграти Руя Патрісіу. Господарі відповіли на 12 хвилині. Аканжі обрізався поблизу власного штрафного й м'яч перехопив Бернарду Сілва. Півзахисник миттєво віддав на Роналду, який невдало пробив в один дотик.

Згодом ще дві нагоди відзначитися мала Швейцарія. На 14 хвилині Харіс Сеферовіч не замкнув навіс Шакірі, хоча м'яч після навісу ледь не закрутився у ворота. Через чотири хвилини Сеферовіч замикав навіс Мбабу, однак знову невдало. На 25 хвилині вийшла вперед Португалія. Мбабу, на думку арбітра, порушив правила проти Роналду. Кріштіану взявся виконувати стандартне положення й прекрасним ударом переграв Янна Зоммера.

Пропущений гол не знітив футболістів збірної Швейцарії, які продовжували грати першим номером та створювали загрозу біля воріт Патрісіу. На 42 хвилині черговий шанс забити не використав Сеферовіч. Харіс після прострілу Мбабу влучив у поперечину.

Португалія – Швейцарія – відео кращих моментів першого тайму

Відразу по перерві Швейцарія відігралася. Арбітр матчу Фелікс Брих призначив сумнівний пенальті у ворота Португалії. Семеду зачепив коліном Цубера, але матч продовжився й господарі також заробили пенальті. Однак вмішалися асистенти Бриха й після перегляду відеоповтору німець вирішив призначити одинадцятиметровий на користь Швейцарії. Пенальті зумів реалізувати Родрігес.

Після пропущеного голу португальські футболісти перехопили ініціативу й більше володіли м'ячем. У свою чергу швейцарцям стало складніше проходити масовану оборону суперника. Через це помітно поменшало гострих моментів біля воріт обох збірних.

Матч наближався до завершення й здавалося, що команди чекає овертайм. Однак проти цього була Португалія на чолі з Роналду. Кріштіану на 88 хвилині прекрасним ударом злету після передачі Бернарду Сілви не залишив шансів Зоммеру. Не встигла Швейцарія оговтатися від пропущеного голу, як Кріштіану оформив хет-трик, легко обігравши захисників команди суперника.

Португалія перемогла з рахунком 3:1 та стала першим учасником фіналу Ліги націй. У вирішальному матчі Португалія зіграє проти переможця пари Нідерланди – Англія.