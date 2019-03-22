Португалія – Україна: анонс матчу кваліфікації на Євро-2020

У п'ятницю, 22 березня, збірна України на стадіоні "Да Луш" у Лісабоні зіграє стартовий відбірковий матч Євро-2020 проти чинного чемпіона Європи команди Португалії. Про все найважливіше та найцікавіше перед матчем – у матеріалі Спорт24.

Португалія – Україна. Головне

Дата та час: п'ятниця, 22 березня, 21:45.

Стадіон: "Ештадіу да Луш", Лісабон, Португалія.

Арбітр: Клеман Тюрпен (Франція).

Телетрансляція на телеканалі "Україна", "Футбол 1", сайті Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті Спорт 24.

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Перед грою

До важливого матчу головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко підходить з цілою купою проблем – і кадрових, і більш комплексних.

Основа збірної України – гравці "Динамо" і "Шахтаря", які, м'яко кажучи, не досягли успіху в останніх зустрічах з топ-суперниками. Кияни в двох недавніх матчах з "Челсі" пропустили вісім м'ячів, гірники восени – на один більше від "Манчестер Сіті". Та й навесні вони отримали повний короб від далеко не настільки грізного "Айнтрахта". Напевно, не в кращому стані і капітан збірної Євген Коноплянка з урахуванням його проблем в "Шальке".

У свою чергу, в обоймі Португалії маса відмінних футболістів, плюс чудову форму набрав 34-річний бомбардир "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Звичайно, збірна Португалії – це не тільки Роналду, але, оформивши хет-трик в недавньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко", Роналду в черговий раз довів, що все ще здатний поодинці вирішувати долі протистоянь.

Історія протистоянь

Збірна України вже не вперше зустрічатиметься з португальцями. Ці команди вже грали між собою офіційні матчі. Тоді це був відбір на чемпіонат світу 1998 року у Франції.

Перший матч між цими командами відбувся у Києві. 5 жовтня 1996 року на НСК "Олімпійський" зібралися 51385 глядачів. А українці здобули перемогу незадовго до кінця матчу. Хоча ще на 4 хвилині зустрічі Попов вивів українців вперед. Пропустили ж господарі на 83-ій хвилині після удару Жоао Пінту. Та Максимов на 88-ій хвилині таки приніс перемогу збірній Україні.

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Натомість вже у Португалії перемогу здобули господарі "Ештадіо Даш Анташ" у Порту. Тоді у матчі все вирішив єдиний гол Фернандо Коуту на 58 хвилині.

Втрати команди

Проблем Шевченку додає відсутність Андрія Ярмоленка через травму і мінімальна кількість ігрової практики у Євгена Коноплянки в "Шальке". Зовсім недавно збірну України не можна було уявити без цих виконавців, а зараз вони зовсім не здаються незамінними. Тим більше, що нарешті-то розігрався в "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Через незначну травму покинув стан збірної України ключовий захисник Віктор Коваленко.

У свою чергу наставник португальців Фернанду Сантуш на поєдинок з Україною викликав 25 гравців, включаючи Кріштіану Роналду. У збірній Португалії відомо тільки про відсутність Бруно Фернандеша.

Слово тренерам

"Проти кращих гравців світу стратегію важко знайти. Ми повинні працювати над командною грою. Повинна бути колективна гра. Будуть невеликі зміни саме до цієї гри. Португалія – класна команда. Ми будемо шукати різні стратегії, щоб прибрати Роналду подалі від воріт. Роналду в матчі з "Атлетіко" показав, що вік йому не перешкода. Він все вміє на полі: відмінно грає в штрафній, має гольове чуття", – зазначив перед поєдинком з Португалією головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

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"Якщо ви подивитесь на рейтинг збірних, то побачите, що Україна і Сербія – це два серйозні суперники. У найближчих двох матчах нас чекають ігри з командами, які володіють прекрасними складами, але я вірю у своїх футболістів. Мої гравці повинні подарувати радість 50 тисячам вболівальникам, які прийдуть в цей день на стадіон. Ми добре підготувалися до матчу з Україною і знаємо про високий рівень цієї команди, але ми готові перемагати завтра. Якщо не виграємо – це буде великим розчаруванням для мене, адже ми – фаворити гри і будемо грати вдома", – сказав наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш.

Орієнтовні склади

Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Діас, Руй, Сілва, Карвалью, Піцці, Геррейро, Роналду, Сілва.

Україна: П'ятов – Караваєв, Бурда, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Циганков, Марлос, Зінченко, Мораес.

Прогноз

Проти Португалії, що грає в рідних стінах, буде важко не тільки Україні, але і будь-якій команді в світі. Завдання "синьо-жовтих" – не здатися під шквалом атак суперника і постаратися максимально використовувати свої шанси.

Наш прогноз на цей матч – 2:1 на користь збірної Португалії.

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