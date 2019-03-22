Португалія – Україна: онлайн матчу відбору до Євро-2020
Відбір до Євро-2020, а разом з ним і новий 2019 футбольний рік для збірної України розпочнеться 22 березня матчем проти Португалії. Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.
Це буде перший матч у відборі на Євро-2020. Збірна України жеребкувалася з другого кошику, у той час як португальці – з першого. З третього кошика до українців в групу потрапила збірна Сербії.
Читайте також: Португалія – Україна: анонс матчу кваліфікації на Євро-2020
Матч розпочнеться о 21:45. Поки ще невідомо, хто вийде у цьому матчі. Серед претендентів – натуралізований бразилець Жуніор Мораес.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі