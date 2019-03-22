Португалія – Україна: онлайн матчу відбору до Євро-2020

82 Читать новость на русском
Португалія - Україна: дивитися онлайн-трансляцію матчу відбору на Євро-2020
Португалія – Україна онлайн матчу

Відбір до Євро-2020, а разом з ним і новий 2019 футбольний рік для збірної України розпочнеться 22 березня матчем проти Португалії. Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Це буде перший матч у відборі на Євро-2020. Збірна України жеребкувалася з другого кошику, у той час як португальці – з першого. З третього кошика до українців в групу потрапила збірна Сербії.

Читайте також: Португалія – Україна: анонс матчу кваліфікації на Євро-2020

Матч розпочнеться о 21:45. Поки ще невідомо, хто вийде у цьому матчі. Серед претендентів – натуралізований бразилець Жуніор Мораес.

 

 

blog_ava
Росія готувала теракт у метро Харкова перед виборами: фото
сьогодні
3634
Теги: Євро-2020 Спорт Футбол Португалія Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Португалія – Україна: онлайн матчу відбору до Євро-2020
сьогодні 17:05 Португалія – Україна: онлайн матчу відбору до Євро-2020
82
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
сьогодні 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
443
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
402
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 325
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
21 березня 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
1014
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук