Португалія – Україна: онлайн матчу відбору до Євро-2020

Відбір до Євро-2020, а разом з ним і новий 2019 футбольний рік для збірної України розпочнеться 22 березня матчем проти Португалії. Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Це буде перший матч у відборі на Євро-2020. Збірна України жеребкувалася з другого кошику, у той час як португальці – з першого. З третього кошика до українців в групу потрапила збірна Сербії.

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Матч розпочнеться о 21:45. Поки ще невідомо, хто вийде у цьому матчі. Серед претендентів – натуралізований бразилець Жуніор Мораес.