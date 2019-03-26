Збірній України з футболу можуть загрожувати технічні поразки у матчі з Португалією і Люксембургом через новоспеченого гравця команди Жуніора Мораеса.

Португальське видання Mais Futebol сумнівається, що нападник Жуніор Мораес мав право виступати за збірну України. Можливо, в його випадку була порушена Стаття 7 статуту ФІФА "тримання нового громадянства", пише SportArena.

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Відповідна стаття говорить:

Будь-який гравець, який отримав нове громадянство і не грав за національну команду, має можливість виступати за нову збірну тільки якщо виконується одна з наступних умов:

1) Він народився на території відповідної ассоаціаціі;

2) Його біологічна мати або біологічний батько народилися на території відповідної ассоаціації;

3) Його бабуся чи дідусь народилися на території відповідної ассоаціації;

4) Він жив безперервно мінімум п'ять років після досягнення 18-річчя на території відповідної ассоаціації.

Отримавши нове громадянство гравець для виступів за нову збірну обов'язково не повинен мати офіційних матчів за іншу національну команду. У випадку з Мораесом дана умова виконується.

Однак далі необхідним є дотримання ще хоча б однієї з чотирьох умов. І якщо пункти про те, що сам гравець, його батьки чи бабусі / дідусі були народитися на території нової країни точно відпадають, то четверте положення викликає питання.

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В даному випадку все залежить від того, як ФІФА трактує положення "безперервно", з огляду на чотиримісячну відлучку Жуніора Мораеса в оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь".

Видання Betnews впевнене, що Мораес мав повне право виступати за збірну України. Сайт вказує, що:

1) в Україні безперервним роком проживання вважається перебування на території країни 183 дні на рік;

2) при визначенні кількості років, безперервно прожитих в країні, для громадянства ФІФА включаються норми місцевого законодавства;

3) коли Мораес виступав в Китаї в оренді, він сумарно провів в тому році більше 183 днів на території України, а значить порушення не було.

Мораес знаходився в донецькому "Металурзі" в 2011 році, потім провів сезон в софійському ЦСКА. З липня 2012 по лютий 2017 року його виступав в Україні за "Металург" і "Динамо", після чого відправився в короткострокову оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". З літа 2017-го Жуніор знову грає в Україні.

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Бразилець отримав українське громадянство 18 березня, був викликаний в збірну 19-го, 22 березня вийшов на заміну в матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної – проти Люксембургу (2:1).

Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу В. Наступний поєдинок команда Андрія Шевченка проведе 7 червня проти Сербії, а 10 червня знову зустрінеться з Люксембургом.

Факт з історії, коли через схожу ситуацію дискваліфікували збірну

У листопаді 2016 року ФІФА покарала Болівію двома технічними поразками в матчах проти Перу (2:0) і Чилі (0:0) через неправильну натуралізації захисника Нельсона Кабрери.

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