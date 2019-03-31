Португальська спортсменка народила хлопчика через три місяці після смерті

26-літня Катаріна Секвейра померла в грудні 2018 року. Вона була веслувальницею на каное та неодноразово представляла Португалію на міжнародних змаганнях. Через три місяці після її смерті – 28 березня 2019 року – у неї народився син.

Катаріна Секвейра з дитинства хворіла на астму. У грудні 2018 року її госпіталізували з черговим нападом. Лікарі ввели спортсменку в штучну кому, але через кілька днів констатували смерть головного мозку. На той час вона перебувала на 20-му тижні вагітності, повідомляє BBC.

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Сім'я Катаріни прийняла рішення зберегти життя дитині. Лікарі під'єднали Катаріну Секвейру до апарату штучної вентиляції легенів. Планувалося, що у такому стані вона проведе три місяці, щоб плід міг досягти віку в 32 тижні. Проте через погіршення респіраторного стану лікарям довелося провести операцію на кілька днів раніше терміну. 28 березня 2019 року у Катаріни Секвейри народився син. 29 березня її поховали у Порту.

За заявами лікарів клінічної лікарні при Університеті святого Жуана в Порту, хлопчик народився цілком здоровим (зважаючи, що він з'явився на світ на кілька тижнів раніше терміну). Хлопчика назвали Сальвадором.