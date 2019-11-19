Португальський гранд не купуватиме гравця "Динамо"

Лісабонська "Бенфіка" спростовує інформацію про інтерес до захисника київського "Динамо" Сідклея. Інформацію про інтерес "орлів" до Сідклея повідомило португальське видання A Bola. Футболіст начебто повинен був відвідати Лісабон, щоб зустрітися з керівниками "Бенфіки".

Водночас видання Notícias ao Minuto стверджує, що в португальського клубу немає бажання підписати контракт з 26-річним бразильцем.

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Сідклей приєднався до "Динамо" влітку 2018 року. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

У цьому сезоні Сідклей жодного разу не зіграв за київський клуб в офіційному матчі. Усього на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі у 23 матчах за "Динамо".

Тransfermarkt оцінює футболіста в 4,5 мільйона євро.

"Бенфіка" у минулому сезоні стала чемпіоном Португалії та цього року представляє свою країну в Лізі чемпіонів.

У чемпіонаті "орли" набрали 30 очок за 11 матчів та утримують першу сходинку. "Порту", який посідає другу сходинку, відстає на два бали.