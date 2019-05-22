Португальський гранд прибув в Україну на спаринг проти клубу з Першої ліги: фото

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"Прикарпаття" зіграє спаринг з "Брагою"
"Прикарпаття" зіграє спаринг з "Брагою" / fc.if.ua

У вівторок, 21 травня, делегація "Браги" прибула до Івано-Франківська. А вже 23 травня португальська команда проведе спаринг проти "Прикарпаття" на стадіоні "Рух".

Про це повідомляє офіційний сайт "Прикарпаття".

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Варто зазначити, що Івано-Франківськ та Брага – міста-побратими, угода про співпрацю була підписана в грудні 2016 року.


"Брага" прибула в Україну для спарингу з "Прикарпаттям" // Фото: fc.if.ua

"Прикарпаття" йде на 10-му місці в турнірній таблиці Першої ліги. "Брага" завершила розіграш чемпіонату Португалії на четвертій позиції і в наступному сезоні зіграє в кваліфікації Ліги Європи.

До слова, в цьому сезоні "Брага" вже грала з українським клубом. У кваліфікації Ліги Європи португальці вилетіли після двох матчів із "Зорею" (1:1, 2:2).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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