Португальський гранд прибув в Україну на спаринг проти клубу з Першої ліги: фото
У вівторок, 21 травня, делегація "Браги" прибула до Івано-Франківська. А вже 23 травня португальська команда проведе спаринг проти "Прикарпаття" на стадіоні "Рух".
Про це повідомляє офіційний сайт "Прикарпаття".
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Варто зазначити, що Івано-Франківськ та Брага – міста-побратими, угода про співпрацю була підписана в грудні 2016 року.
"Брага" прибула в Україну для спарингу з "Прикарпаттям" // Фото: fc.if.ua
"Прикарпаття" йде на 10-му місці в турнірній таблиці Першої ліги. "Брага" завершила розіграш чемпіонату Португалії на четвертій позиції і в наступному сезоні зіграє в кваліфікації Ліги Європи.
До слова, в цьому сезоні "Брага" вже грала з українським клубом. У кваліфікації Ліги Європи португальці вилетіли після двох матчів із "Зорею" (1:1, 2:2).